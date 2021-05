Anamaria Prodan, noi dezvăluiri despre Gigi Becali. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu jucătorii

Anamaria Prodan și Gigi Becali au fost implicați într-un scandal monstru, după ce vărul latifundiarului din Pipera a ajutat la transferul lui Dennis Man la Parma.

Totul s-a întâmplat în timp ce fotbalistul avea un contract cu Anamaria Prodan iar negocierile cu conducerea Parma au fost inițiate chiar de ea. În schimb, Giovanni Becali a fost cel care a realizat transferul lui Dennis Man, iar Gigi a încasat pe jucător 11 milioane de euro.

Acum, scandalul dintre Anamaria Prodan Reghecampf și Gigi Becali s-a mai aplanat, iar dovadă stau chiar declarațiile impresarei, care i-a luat apărarea lui Gigi Becali după ce patronul FCSB a declarat că nu vrea să își lase fotbaliștii la Olimpiada de la Tokyo.

„Aici nu putem vorbi despre ce este corect și ce nu. Este echipa lui și poate face orice dorește, ca peste tot în lume. Dacă nu vrea să lase fotbaliștii la Olimpiadă, este dreptul lui. Eu, ca impresar, nu am voie să mă bag în așa ceva, nu ține de mine și nu pot face nimic în acest sens”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru playsport.ro.

În plus, transfermarkt.com, numele impresare a dispărut din dreptul rubricii impresar la câțiva fotbaliști. Anamaria Prodan spune că niciunul dintre jucători nu a rupt contractul cu ea, însă a mai declarat că își va face treaba de acum încolo fără să mai pună suflet, din cauza dezamăgirii pe care a trăit-o din cauza lui Denis Man.

„Acolo (n.r: transfermarkt), toți proștii pot scoate și pot băga orice, nu este un reper. Nimeni nu a reziliat contractul cu mine. Nu mă mai interesează de acum încolo, nu mă mai implic cu sufletul. Cine vrea să semneze cu mine semnează, dacă am ofertă pentru ei îi transfer, dacă nu, chiar nu mă mai zbat ca până acum. Să stea legați de cine vor.

Îmi canalizez atenția pe alte lucruri. Am compania mare în Dubai, am jucători locali foarte buni. Cine vrea să facă performanță, foarte bine. Cine nu, să fie sănătos. Nu mai stau să pățesc ce am pățit cu Man. Să îl cresc, să îl ajut, să îl tratez ca pe propriul meu copil, iar mai apoi să mă trădeze, să dispară”, a mai spus impresara.