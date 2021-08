Anamaria Prodan, lovitură dură pentru Gigi Becali. Latifundiarul se va înfuria când va auzi ce a spus despre el

Anamaria Prodan se află la Dubai, însă asta nu înseamnă că nu e conectată atât la fotbalul românesc, cât și la ceea ce mai spune despre familia ei. Ea a vorbit despre Gigi Becali, după ce s-a spus că acesta îl va năși pe Laurențiu Reghecampf, dacă ar divorța la Anamaria Prodan și s-ar recăsători.

Întrebată în ce relație de colaborare este cu Gigi Becali, în contextul în care soțul ei și Becali sunt prieteni, agentul FIFA a avut o reacție imediată.

”Gigi, prieten cu Reghe? Păi, îl umilea pe la TV, îl numea trădător. Îi jignea nevasta la TV! I-a distrus imaginea și munca de o viață. Vorbea gura fără el, ca de obicei. De amante, cadouri, investiţii etc… Poate să fie Reghe prieten cu așa specimen? Eu, în locul lui, îl dădeam în judecată și sincer îi luam ‘maul’!

Dacă are dovezi, să se apere, ok. Dacă nu, să plătească până se satură să mai jignească. Toți am tolerat un individ… Am râs cu poftă la toate inepțiile rostite de el la TV, însă nu ne-am gândit că el chiar crede că noi îl și respectăm sau admirăm chiar!

Greșeală colectivă, zic eu. Poate ne trezim si realizăm că din glumă și plictiseală, am dat nas si forță cui? Nu e treaba mea ce hotărăște Laurenţiu, până la urmă. Dacă Becali nu are dovezi, sfatul meu este să-l dea în judecată.

Cât despre mine, Becali știe că o singură dată dacă mai deschide gura despre familia mea o să mă rog la Dumnezeu să amuțească pe veci. O să-i fie rușine să mai iasă din casă și o să-i fie rușine să-si privească familia în ochi dacă vorbesc eu.

Poate Reghe să fie prieten cu așa cineva? În primul rând trebuie să cunoști și să respecți noțiunea de prietenie ca să te numești un bun creștin și un bun om. Numai în fața camerelor TV să aruncăm cu banii….. Ăla e circ ieftin! Cât despre credință?! Nu are habar!”, a spus Anamaria Prodan pentru Digi Sport.