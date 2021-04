Anamaria Prodan iscă un nou scandal? Atac dur tocmai la adresa ei: „Reghe nu se coboară la prostituate”

Anamaria Prodan se află din nou în mijlocul unei controverse. Cunoscuta impresată iscă un nou scandal? Ce acuzații dure îi complică viața acum? Cineva a atacat-o dur pe fosta vedetă de televiziune.

Anamaria Prodan nu poate să părăsească sectorul controversei nici dacă ar vrea. Un nou scandal în showbiz își face loc tocmai în cadrul familiei celebre din lumea bună care a fost premiată pentru modelul bun pe care îl oferă românilor.

Cunoscuta impresată a vrut să lămurească un subiect sensibil legată de viața sa personală. Jurnaliștii de la Playsport.ro aduceau în urmă cu ceva timp informații despre presupusa relație extra-conjugală a antrenoului.

Zvonurile arătau că este vorba despre o a treia persoană ce și-a făcut apariție între cei doi soți, conform vorbelor lansate de către oameni din anturajul lui Gigi Becali. Ana a negat cu vehemență informațiile ce au ajuns rapid pe prima pagină a ziarelor de scandal din toată țara.

De curând, soția lui Laurențiu Reghecampf a deschis din nou acest subiect. De data aceasta, vedeta a aruncat și câteva săgeți asupra domnișoarei cu pricina. Fosta vedetă de TV a mărturisit că nu știe cine este tânăra despre care se vorbește în spațiul public și că nicidecum nu ar putea fi vorba despre un asemenea scenariu.

Cea din urmă susține că are o familie de vis și că nu se pune problema de așa ceva, mai cu seamă că relația de cuplu în care este se bucură de stabilitate deja de ani buni. „Habar nu am cine e. Nici eu, nici Reghe. 8 ani! Și eu murisem? Hai să fim serioși. Ne-am distrat toți. Ia să vedem ce mai avem? Gură de aur asta înțeleg că vrea să câștige și ea o pâine.

Firește, nu de la familia mea, dar săracele ce să facă dacă nu le place munca. E ușor să stai toată viața în pat cu picioarele deschise, dar cred că devine plictisitor și umilitor în timp”, a detaliat Anamaria.

„Nici măcar un sfert de șansă în 3.000.000.000 de miliarde. Noi suntem o familie de vis! Am pornit singuri pe vremea când nimeni nu a crezut în noi.Nimeni nu ne-a ajutat măcar o secundă în viața sau în meserie. Am muncit amândoi pe brânci, ne-am sfătuit secundă de secundă, am pus cărămidă peste cărămidă de asta nu datoram nimic nimănui! Am construit singurei un imperiu de care suntem super mulțumiți!”

Anamaria Prodan (Sursa: prosport.ro)