Anamaria Prodan a primit cel mai tare premiu din viața ei. Impresara e în extaz: ”O onoare!”

Anamaria Prodan a primit un premiu cu care se poate lăuda în fața tuturor. Celebra impresară este în extaz. Pentru ce a fost premiată cunscuta vedetă de televiziune? Fanii abia așteptau ca ea să primească așa ceva.

Anamaria Prodan a primit cel mai important și valoros premiu din întreaga sa carieră. Cunoscuta impresară și soțul ei au fost premiați pentru: ”BEST FAMILY LIFESTYLE”. Cei doi sunt un exemplu pentru mariajele din ziua de azi și formează unul din cele mai logevive cupluri din showbiz-ul românesc.

Cu toate că s-a zvonit deja de multe ori faptul că aceștia nu doar că sunt pe cale să-și separe drumurile, ci au divorțat deja, vedetele sunt mai bine decât niciodată, conform fotografiilor și declarațiilor din mediul online.

Ambii au ieșit public să declare faptul că nu sunt despărțiți și nici nu au de gând să pună punct căsătoriei. Realizatorii unui eveniment au fost la sentiment cu armonia mărturisită în repetate rânduri de aceștia, așa că au oferit familiei Proda-Reghecampf un premiu important. Mândră de premiul primit, Ana a postat o fotografie cu placheta și a adăugat și o descriere emoționantă.

„Vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu. Este o onoare pentru mine și pentru familia mea! Mă bucur că această familie Reghecampf /Prodan este respectată și dată exemplu în fața unei țări. Vă iubesc enorm!”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Afacerista nu ratează nicio ocazie pentru a-și lăuda soțul, așa că mărturisește de fiecare dată când are ocazia că partenerul său de viață este echilibrul ei. ”Nu sunt doar cuvinte mari pentru soțul meu! Eu simt tot ce spun. Laur este echilibrul meu, aerul meu, totul meu. Mă sprijină în tot ce fac și îmi este alături de o viață. Noi doi nu suntem doar suflete pereche ci și parteneri de luptă! Când suntem împreună, nu ne poate sta nimeni în cale!”, a declarat Anamaria Prodan pentru prosport.ro.

„Eram divorţată, nu ştia nimeni, nici mama, numai eu şi soţul meu şi am vorbit amândoi ce e mai bine pentru fete? Să le aducem în România (n.r. erau stabiliţi în SUA), la şcoala americană şi să începem o afacere în România, pentru că nimeni nu voia să stea fără copii. Noi am stat în aceeaşi casă, Tibi Dumitrescu e sufletul meu şi cel mai bun prieten pe care îl am. Am stat aşa împreună, am pus lucrurile la punct şi am zis că nimeni de pe acest Pământ nu trebuie să afle că am divorţat, nici măcar copiii. Am hotărât ca în momentul în care găsim ceva serios ca relaţie şi ne hotărâm să ne recăsătorim, atunci le vom prezenta copiilor şi o să meargă fiecare la casa lui”

Anamaria Prodan