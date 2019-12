Clipele grele s-au terminat pentru Anamaria Prodan. Sarah, fiica sa cea mică, este sub atenta îngrijire a medicilor de peste Ocean și se recuperează. Cu toate că a suferit o accidentare extrem de gravă, tânăra sportivă nu se lasă bătută. Ce mesaj a transmis tuturor, după teribilul eveniment din cadrul unui meci de baschet?

Anamaria Prodan, în lacrimi. Mesajul emoționant transmis de Sarah

Sarah a făcut un filmuleț în care a vorbit despre iubirea sa pentru sport. Zilele trecute, aceasta și-a rupt ligamentele în cadrul unui meci de baschet, moment extrem de greu de privit de cei de acasă care așteptau cu sufletul la gură deznodământul jocului. Din nefericire, medicii i-au spus că accidetarea în cauză este una serioasă, așa că trebuie să ia o pauză destul de lungă de la antrenamente pentru a se putea reface.

Anamaria Prodan i-a avut pe toți alături în perioada în care Sarah era în spital. Impresara a spirijit-o moral cât de mult a putut, explicându-i încă de la început că pe cât de frumoasă este victora la sfârșitul fiecărei bătălii, pe atât de grea este o accidentare, mai ales în sportul pe care-l practică. „My perfect kid @sarahh ❤️❤️❤️❤️❤️🏀🏀🏀love u to the moon and back ❤️❤️❤️🏀🏀🏀”, a fost mesajul din descrierea filmulețului postat de cunoscuta impresată

„Jocul e mult mai mult”