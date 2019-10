Veste minunată pentru Anamaria Prodan. Sarah, fiica ei, a dat lovitura în America, după ce a semnat cu cea mai importantă Universitate

Anamaria Prodan este mândră nevoie mare, căci Sarah, fiica ei, a dat lovitura în America, după ce a semnat cu cea mai importantă Universitate.

Sarah, fiica Anamariei Prodan, a dat lovitura în America

Impresara Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt căsătoriți de 11 ani, iar divorțul, deși zvonurile spun altceva, pare să stea departe de mariajul lor. Împreună au reușit să adune o avere fabuloasă, iar viața lor pare desprinsă din filme, de ceva vreme făcând amândoi naveta între România, Statele Unite ale Americii și Emiratele Arabe Unite, pentru joburi, dar și pentru copiii lor.

Așadar, împărțiți în toate colțurile lumii, ai crede că nu pot să își ducă toate acțiunile la bun sfârșit, mai ales la un rezultat pozitiv. Dimpotrivă, cel puțin când vine vorba despre copii, au cu ce se mândri, căci toți au rezultate bune la școală, dar ușor, ușor și în carieră.

Rebecca și Sarah, la început de carieră

Anamaria Prodan este mama a două fete, Rebecca și Sarah, pe care le are din mariajul cu bastchetbalistul Tiberiu Dumitrescu. Impresara mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior, baiatul de 10 ani pe care îl are cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul mai are și el un fiu, Luca, din mariajul anterior cu Mariana Boldea, actualmente Pfeiffer.

Rebecca a studiat la New York și s-a mutat la Milano, acolo unde vrea să studieze în continuare designul. Sarah este jucătoare de baschet de mai mulți ani, dar acum poate spune că a început să aibă succes cu adevărat, căci a semnat cu cea mai importantă universitate din SUA, cea din Mississippi.

”Este o onoare să o văd că evoluează la un asemenea nivel”

„Sunt bucuroasă că am oportunitatea să practic sportul pe care îl iubesc la următorul nivel. Aş vrea să le mulţumesc tuturor universităţilor care au vrut să mă recruteze. Acestea fiind spuse, sunt entuziasmată să vă anunţ că mi-am luat angajamentul să joc la Universitatea din Mississippi și sper să o fac cât mai bine atât pentru viitorul meu, cât și pentru a-mi face părinții fericiți”, a spus Sarah, imediat după ce a semnat cu echipa din SUA. ”Este o onoare să o văd că evoluează la un asemenea nivel”, a spus Anamaria Prodan.