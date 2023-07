Anamaria Prodan, imagine neaşteptată în plină vară. A renunţat la haine şi a fost fotografiată aşa pe balcon

Anamaria Prodan a avut o nouă apariție incendiară pe rețelele de socializare. Vedeta a renunțat la haine și a pozat provocator, spre deliciul fanilor care o urmăresc. A ieșit pe balcon în toată splendoarea și a lăsat la vedere formele impresionante, cu care se mândrește din plin.

Anamaria Prodan, fără haine pe internet

Anamaria Prodan este una dintre cele mai iubite vedete din România. Este apreciată pentru asumarea și sinceritatea ei, dar și pentru felul impresionant în care arată. Deși a trecut de 50 de ani, este într-o mare formă.

Vedeta are o siluetă de invidiat și nu ezită să se afișeze în cele mai provocatoare ipostaze. Impresara a apărut acum fără haine pe balconul casei, unde a surprins cele mai interesante cadre.

A urcat pe internet una dintre imagini, însoțită de o descriere pe măsură. Pe lângă faptul că s-a lăudat cu formele ei impecabile, a ținut să le transmită tuturor femeilor să permită doar bărbaților care le iubesc cu adevărat să se apropie de ele.

„Corpul vostru dezbrăcat trebuie atins doar de cel ce se îndrăgostește de sufletul vostru dezgolit”, a scris Anamaria Prodan.

Aprecierile au curs la postarea vedetei, care a pus pe jar imaginația fanilor ce au putut formele bine conturate ale Anamariei Prodan.

Cum se menține în formă Anamaria Prodan

Anamaria Prodan are 50 de ani, dar arată în mare fel. Poate concura cu ușurință cu fetele de 20 de ani, pentru că are un trup sculptat și un ten impecabil. Mulți se întreabă, însă, cum de reușește să arate atât de bine.

Impresara a recunoscut mereu că a apelat la ajutorul medicului estetician și recurge constant la tratamente de înfrumusețare, semn că face multe eforturi din punct de vedere financiar, dar nu se uită la bani când vine vorba despre fericirea ea.

Anamaria Prodan mare grijă de ea și merge și la sală în mod regulat, de unde rezultă și trupul fără imperfecțiuni. În plus, are și un stil de viață sănătos și se asigură că are în dieta ei doar alimente sănătoase, care nu o îngrașă.

De ceva timp, recurge la regimul cu fasting intermitent și așa reușește să arate ca la 20 de ani și să se simtă în aceeași măsură.