Anamaria Prodan își schimbă cariera? Celebra impresară va juca într-un film de comedie

Anamaria Prodan, pe punctul de a se reprofila. Vedeta a făcut un anunț la care nu se aștepta nimeni: va juca într-un film de comedie, care promite multe surprize. A fost extrem de încântată să spună tuturor că va apărea într-o producție care va rupe topurile în lumea filmului.

Anamaria Prodan se pregătește să apară pe micile ecrane. De data aceasta, însă, nu este vorba despre vreo emisiune televizată, ci de un film. Așa cum nimeni nu se aștepta, fosta lui Reghe va juca într-o comedie.

Producția va apărea pe Netflix și încă de acum este văzută ca un mare succes. Prodanca a dat tuturor de veste despre reușita sa, simțind că, în sfârșit, le-a făcut pe toate. Vedeta a primit rolul principal în film și este foarte mândră că a avut acest privilegiu.

Impresara a mărturisit că își dorea din copilărie să fie actriță și abia acum a reușit să își îndeplinească visul. Spune că urmează o mulțime de surprize și promite fanilor că se vor distra pe cinste.

Anamaria Prodan este foarte încântată de noul proiect în care este implicată și a oferit detalii interesante despre acesta. Spune că personajul pe care îl interpretează i se potrivește perfect, pentru că are multe în comun cu ea.

Ceea ce o încântă și mai tare este faptul că în film va apărea și fiul său, Bebeto. Laurențiu Jr. are și el un rol în producția lui Iura, iar mama sa este de-a dreptul mândră că împreună formează o echipă atât de bună.

Joacă rolul unei femei puternice, cu o situație financiară bună, care este stăpână pe forțele ei, exact cum se simte și impresara la momentul actual. Consideră că a trecut prin multe și merită din plin aceste atribute. La fel a considerat și regizorul Iura, care a ales-o pe ea pentru acest film.

„Personajul din film are foarte multe lucruri în comun cu mine. Mă regăsesc și zâmbesc în fiecare replică sau scenă pe care o joc. Într-o seară am primit un telefon de la Adrian Pescariu, make-up artistul meu și de la regizorul Iura Luncașu. Era un 3 way call și a fost totul foarte simplu! Iura mi-a spus atât de simplu: „Anamaria am scris un scenariu de comedie romantică și caut femeia super puternică , super bogată super stăpână pe sine care conduce afaceri de milioane! Te-ar interesa să facem echipă pentru această comedie romantică?”, a explicat Anamaria.