Anamaria Prodan îl spulberă pe iubitul Danielei Crudu. “l-aș extirpa de pe fața pământului!”

Anamaria Prodan îl spulberă pe iubitul croat al Daniela Crudu, care a agresat-o pe brunetă, duminică dimineața. Impresara a avut o reacție dură în legătură cu ceea ce a pățit fosta asistentă TV.

Daniela Crudu a sunat la 112, duminică dimineață, 9 februarie, pentru a reclama că iubitul ei croat o bate. Oamenii legii, ajunși la fața locului, au constatat că cele spuse de vedetă erau adevărate. Polițiștii i-au adus la cunoștință faptul că poate depune plângere penală împotriva acestuia, însă bruneta a refuzat, nici până în prezent nefăcând această acțiune.

Autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile, și continuă cercetările pentru săvârșirea de loviri și alte violențe. Medicii au constatat că vedeta are traumatism cranio-cerebral, piramidă nazală ruptă, entorsă și loviri în jurul abdomenului.

Una dintre persoanele publice din showbiz-ul autohton care a comentat subiectul a fost Anamaria Prodan. Impresara a spus că întâmplarea poate fi pusă pe seama ”celor 7 ani de acasă”, perioadă demonstrată de specialiști, de altfel, ca fiind baza fiecărui om. De asemenea, Prodan a vorbit și despre violență, afirmând că lovirea unei femei de către un bărbat demonstrează că acesta este ”un nimic din orice punct de vedere”.

„Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri. Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică.

O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are. Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!”, a declarat Anamaria Prodan.