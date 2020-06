Anamaria Prodan, destăinuiri în premieră din viața privată! Ce cadouri îi face Gigi Becali

Anamaria Prodan a oferit un interviu pentru Look Sport în care a vorbit despre relația cu Laurențiu Reghecampf și a povestit ce cadouri primește de la Gigi Becali.

Anamaria Prodan primește cadouri de la patronul lui FCSB

Soția lui Reghecampf a devenit extrem de influentă în ultimii ani, iar acum are o relație de prietenie chiar cu Gigi Becali, echipă unde a antrenat Laurențiu. Agentul de jucători a făcut destăinuiri în premieră despre patronul lui FCSB și a dezvăluit că primește cadouri, mai exact cărți bisericești:

„Eu am fost ateu mult timp, dar după discuții cu mama și cu Gigi Becali m-am schimbat. Gigi îmi trimite cărți despre Dumnezeu și mă întreabă din ele. Și nu pot să mint că le-am citit. Îmi dă test. Mă întreabă și dacă nu știu… O dată am încercat să-l fentez, dar nu a mers. El le știe pe toate! Am multe cărți scrise de preoți. Am o colecție impresionantă. Ce are Gigi am și eu. Îmi dă câte un exemplar”.

Anamaria Prodan a fost cea care a intermediat transferul lui Nicolae Stanciu la Anderlecht, cel mai scump din istoria fotbalului românesc. Becali a primit la acea vreme 9 milioane de euro în urma mutării în Belgia.

Cum este relația cu Laurențiu Reghecampf

Chiar dacă s-a vorbit de multe ori despre probleme în căsnicie, Anamaria susține că relația este mai puternică decât în trecut și a povestit cu o răsfață antrenorul: „Eu îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru Laur! Bărbații ca Reghe sunt pe cale de dispariție. Se găsesc greu. El nu suportă să îmi fie rău, să mă doară ceva, să mă afecteze ceva. Dacă dimineața mă întreabă cum mă simt și spun că mă doare puțin capul, atunci tot timpul lui îmi este dedicat mie. Laur se duce în fiecare dimineață la piață și vine cu brațele pline de flori.

Noi avem o fermă aici, iar Laur gătește mereu. El gătește orice, mâncare europeană, japoneză, chinezească. Așa se relaxează el. El se duce și muncește cu oamenii de acolo, gătește, iar seara vine la mine cu unt, ouă, brânză sau smântână”.