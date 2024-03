Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Ronald Gavril. Iubitul ei a făcut o postare specială pentru fiica impresarei, Rebecca: “Am lângă mine în sfârșit un bărbat demn” EXCLUSIV

Anamaria Prodan și-a găsit în sfârșit liniștea alături de celebrul jucător de box stabilit peste Ocean. Pe cei doi i-a legat mulți ani o strânsă prietenie, însă totul s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste. Bărbatul s-a integrat foarte bine în famila impresarei, iar copiii acesteia au o relație bună cu el. Mai mult decât atât, recent, boxer-ul a postat pe pagina sa de Instagram tabloul Rebeccăi, fiica cea mare a Aneimaria Prodan, alături de un mesaj emoționant.

Anamaria Prodan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Ronald Gavril. Chiar dacă între cei doi este o diferență de vârstă de 14 ani, acest lucru nu se observă, mai ales cu iubirea lor se află la cote maxime și nimic nu le poate sta în cale.

Ronald are o relație excelentă cu copiii impresarei, ca drept dovadă, de curând acesta a publicat pe rețelele de socializare ultimul tablou al Rebeccăi, alături de un mesaj emoționant.

Rebecca locuiește în New York, iar pasiunea sa este pictura. Tânăra este artist de artă contemporană. A studiat la Marangoni Milano și terminat cu notă maximă. Acum, are comenzi în America de tablouri pe dimensiuni mari. După postarea specială pe care a făcut-o Ronald, Anamaria Prodan i-a transmis o declarație de dragoste iubitului său prin intermediul nostru:

“Sunt atât de fericită. Suntem o familie frumoasă, ne ajutăm, ne susținem reciproc. Avem aceleași valori în care credem. Nu trăim în minciună, hoție, golanie, ci doar în adevăr, respect și dragoste. Pe strada noastră a venit lumina absolută. Tot ce a fost rău, Dumnezeu a luat din viețile noastre și ne-a adus un înger alături! Ronald este un bărbat pur, protector, bunătatea întruchipată. Un bărbat minunat.

Acum o spun din inimă, cu capul sus, fără să fac proiecții despre ce îmi doream să am și eu și copiii mei… Am lângă mine, în sfârșit, un bărbat demn de care nimeni nu râde pe la toate colțurile! Un bărbat pe care toți îl respectă și îl doresc în preajma lor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă pe care o trăiesc și cat o să-mi fie dat să trăiesc așa, am să trăiesc fiecare secundă la maxim!”, ne-a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.