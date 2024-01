Afacerea pe care Anamaria Prodan o va avea cu iubitul Ronald Gavril. Din ce vor să facă bani

Anamaria Prodan se declară o femeie împlinită pe toate planurile. Și-a găsit sufletul pereche, este fericită și simte că în sfârșit este iubită sincer și are succes și în plan profesional. Pregătește acum o mare surpriză pentru fanii ei, mai exact o afacere pe care o va avea cu iubitul ei, Ronald Gavril. Cum vor să facă bani cei doi amorezi.

Ce afacere pregătesc Anamaria Prodan și iubitul

În prezent, Anamaria Prodan strălucește atât în cariera sa profesională, cât și în viața personală, fiind cuprinsă de fericire. De câteva luni, experimentează o frumoasă poveste de iubire alături de Ronald Gavril, talentatul jucător român de box care și-a stabilit cartierul general peste Ocean. Inițial, cei doi și-au păstrat discret relația, însă, cu sosirea Noului An, au decis să își facă public angajamentul, afișându-se în societate ca un cuplu unit.

Anamaria Prodan a fost invitată specială în emisiunea condusă de Dan Capatos la Antena Stars, unde a împărtășit detalii inedite despre relația sa cu talentatul sportiv, dar și despre evoluția carierei sale impresionante.

În același timp, a surprins audiența dezvăluind că, alături de Ronald Gavril, partenerul ei de viață, are planuri mari în domeniul suplimentelor sportive și al modei dedicate sporturilor de contact. Cu precădere, ea se ocupă de proiectarea echipamentelor destinate femeilor, dorind să aducă inovație și stil în universul sportiv.

Această colaborare între Anamaria Prodan și Ronald Gavril nu se rezumă doar la sfera personală, ci explorează și domeniul antreprenorial, promițând lansarea unei game de suplimente sportive de înaltă calitate, menite să ofere susținere atât sportivilor profesioniști, cât și pasionaților de fitness.

În plus, cuplul are în plan dezvoltarea unei linii vestimentare dedicate sporturilor de contact, cu accent pe designul și funcționalitatea produselor destinate femeilor active. Au ales și denumirea liniei, care poartă numele de scenă al sportivului: The Thrill.

„Am compania imobiliară în Dubai, am brandul de bijuterii, am sălile de fitness, acum scoatem pe piață, eu și Ronald, o linie de suplimente de sală, linii de echipament sportiv, pentru că pe zona asta de contact trebuie să fie ceva frumos”, a zis Anamaria Prodan.

Ce diferență de vârstă este între cei doi amorezi

Anamaria Prodan este îndrăgostită până peste cap de sportiv, cu care speră să formeze o familie cu adevărat. Își dorește ca Ronald Gavril să lupte în România și intenționează să îi pregătească o gală specială, pentru că șansele să se întoarcă în țară sunt foarte mici.

Timp de câteva luni, Anamaria Prodan a păstrat discretă relația sa romantică cu Ronald Gavril, faimosul boxer stabilit în America. A fost în luna decembrie când cei doi și-au făcut debutul oficial în calitate de cuplu. Legătura dintre ei nu este una proaspătă, ci mai degrabă a evoluat dintr-o prietenie solidă, construită de-a lungul anilor.

Cu toate acestea, recent, prietenia lor s-a transformat într-o poveste de dragoste, iar acum se bucură de statutul de iubiți. Anamaria Prodan și Ronald Gavril traversează această relație cu încredere și determinare, indiferent de critici sau de diferența notabilă de vârstă dintre ei.

Află și: Anamaria Prodan debutează pe marele ecran, în Complotul bonelor, alături de fiul ei: “A câștigat acest rol, nu l-a primit doar pentru faptul că eu eram mama lui”VIDEO EXCLUSIV

La 51 de ani, Anamaria Prodan își trăiește pasiunea alături de partenerul său în vârstă de 37 de ani, Ronald Gavril. Deschiderea lor față de opinii externe și ignorarea barierei de vârstă reflectă maturitatea și siguranța în alegerile lor sentimentale.

Cu un trecut bogat în viața publică, Anamaria Prodan nu s-a ferit să împărtășească cu Ronald Gavril detalii despre experiențele ei anterioare, inclusiv despre mariajul cu Laurențiu Reghecampf. Această transparență în comunicare arată nivelul lor de încredere reciprocă și deschiderea în construirea unei relații bazate pe sinceritate și înțelegere.

Mai mult decât atât, Ronald Gavril va face o apariție specială în reality show-ul de la Antena Stars, oferind publicului o perspectivă în premieră asupra vieții lor de cuplu. Această decizie subliniază dorința lor de a împărtăși fericirea lor cu fanii și de a-și consolida legătura în fața publicului larg.

„Noi am vorbit foarte mult despre ce s-a întâmplat în viața mea. A avut foarte multe curiozități, de ce ai stat, de ce ai acceptat. Normal că i-am explicat ca unui prieten. Răspunsurile pe care mi le dădea erau altfel decât bărbații care nu își doresc nimic, decât aventuri”, a mai declarat impresara.

Impresara, îngrijorată de starea de sănătate a lui Reghe

După 16 ani de căsnicie tumultuoasă, relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-a încheiat într-un mod spectaculos și plin de scandal. Despărțirea a fost rapid urmată de o nouă începută cu Corina Caciuc, chiar dacă Reghecampf era încă legal căsătorit cu Prodan. Momentul divorțului a fost marcat de cuvinte dure și chiar de violență fizică între cei doi foști soți.

În prezent, impresara Anamaria Prodan se află într-o relație cu boxerul Ronald Gavril, exprimându-și mulțumirea față de alegerea pe care a făcut-o. Cu toate acestea, ea nu se sfiește să vorbească despre trecut și despre Laurențiu Reghecampf ori de câte ori are ocazia.

Vezi și: Anamaria Prodan revine permanent la TV. Emisiunea în care va apărea

Recent, Anamaria Prodan a avut o reacție surprinzătoare la o fotografie cu Laurențiu Reghecampf, pe motiv că ar arăta deplorabil. Ea l-a caracterizat pe fostul soț drept o „epavă” și a sugerat că, în eventualitatea unei despărțiri de Corina Caciuc, Reghecampf ar reveni în sfera ei de influență.