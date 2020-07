Anamaria Prodan, ce transformare. Cum arată, de fapt, vedeta la 47 de ani! A spart mii de euro în weekend la mare

Anamaria Prodan este transformată total! Vedeta parcă a întinerit în ultimii ani. Cum a petrecut soția lui Laurențiu Reghecampf la mare în weekend-ul acesta?

Cunoscuta impresată a făcut senzație la mare! Celebra vedetă și-a făcut apariția pe litoral cu un bolid de lux în valoare de 375.000 de euro. Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Ana este o persoană căreia îi plac excesiv lucrurile cât mai scumpe. Aceasta se comportă ca atare și nu se gândește la ce ar putea spune gura lumii. Pentru că avea agenda liberă în weekend, l-a luat pe Laur Jr. și a plecat la mare.

S-a cazat la cele mai apreciate hoteluri de cinci stele, după ce a coborât elegant dintr-un Ferrari 488 GTB, o mașină la care mulți șoferi suspină. Soția lui Reghe și-a parcat bolidul fix în fașa imobilului de fițe din Venus și a dat startul distracției și relaxării. Cu o talie de viespe și un trup spectaculos și plin de forme, a încântat privirile trecătorilor în costumele de baie de la care abia îți puteai lua ochii.

„Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”

Anamaria Prodan