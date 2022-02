Ce se întâmplă cu procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Reghe. Este vestea momentului în scandalul despărțirii dintre cei doi. Deși luni, 7 februarie, ar trebuit să fie ziua marii întâlniri dintre cei doi soți, iată că procesul s-a amânat pe ultima sută de metri întrucât niciunul dintre ei nu s-a prezentat.

Cum în presă au apărut informații au apărut informații în presă potrivit cărora Anamaria Prodan ar fi depus o cerere de custodie exclusivă pentru Laurențiu Reghcampf junior, fapt care l-ar fi scos din pepeni pe Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan neagă informațiile și spune că, din contră, ea se roagă de soțul e să își viziteze fiul, care plânge după tatăl lui.

Copilul suferă enorm, dar a înțeles, căci este foarte deștept. Știe că tatăl lui a luat-o pe un drum greșit, dar este cel ales de el. Eu nu permit copilului să-l judece pe tatăl lui, căci, și în șanț dacă ajunge, Bebeto are datoria de a-i da un pahar de apă. Reghecampf este genul de om condus de oameni mici, fără valoare. Reflecția lui interioară este exact suma acțiunilor pe care le-a făcut!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

„Nu există așa ceva. Eu nu am făcut cerere pentru a-l decădea din drepturile părintești pe Reghecampf pentru că nu-mi doresc așa ceva. Copilul trebuie să-și iubească amândoi părinții! Eu îl rog pe Reghecampf de 9 luni să vină să-și vadă copilul. Nu dorește nici să i-l trimit la Craiova și nici să vină să-l vadă.

De altfel, impresara a comentat acid mesajele dintre Reghe și amantă, mesaje care au apărut în presă recent.

„Reghecampf nu a reușit să se mențină în lumea unde, artificial, l-am crescut ca să poată intra. Lumea mea și a copiilor mei este alta. Lumea mea are demnitate, credință în lucrurile sfinte, și anume familia, respectul, pe care el nu îl are nici față de el, vezi unde se zbate azi … pe plan profesional praf, iar pe plan sentimental, jenant, lângă o femeie cunoscută în oraș, la care el s-a umilit și i-a umilit copiii doar pentru a beneficia de un un „supt in genunchi”, conform mailului trimis de amantă.

El, săracul, nu beneficiază nici de respectul amantei … ce să mai vorbim de respectul populației. El a dovedit că nu poate mai mult decât o lume mediocră, jenantă, plină de mizeria ”suptului”. Pentru Reghecampf nu au contat copilul și durerea lui, refuzând să-l vadă sistematic!

A contat faptul că a cunoscut într-un bar de noapte o fată venită prin Dubai, culmea, și foarte cunoscută de toți prietenii lui (înaintea lui) la care el s-a împotmolit, a decăzut.

Pentru a beneficia de atenția fetei respective, care i-a devenit amantă (căci ceva mai mult nu putea) a considerat că este bine să furi munca soției tale pentru copiii ei, să o dai amantei, pentru care ești măscărici, din ceea ce citim toți pe mailurile trimise.

Din start, ești gâscă și limbă de aur, cum te strigă tot orașul! Când ajungi să comunici pe mail, căci amanta nu te bagă în seamă decât atunci când transferi sume mari de bani în conturile ei, este jenant și nu ai cum să te numești bărbat. Deci pe Reghecampf îl caracterizează umilința si micimea, după cum bine vedem din ce umilințe îi dă amanta și din cum își bate joc de el, culmea, pe banii familiei mele!

Adică dacă ești gâscă, ești până la capăt, nu? Iei de la alți prieteni, de fiecare dată ultimul, plătești la comandă și la prima amenințare că rămâi „nesupt” ajungi să te și umilească personajul! Ce trist! Cum să ne uităm la el, căci ne este rușine de ce a putut o fată de oraș să-i facă, de cum a putut o fată de oraș să-l umilească și să-l facă de râs în fața țării.

Să ajungi tu, bărbat, să te amenințe o așa fată care are jumătate din vârsta ta, tu cu copii acasă aproape cât ea de mari, este clar că ai probleme mari și că îți place să stai umilit de orice fată din lumea aia”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată.