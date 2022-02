Ce interdicții are Reghecampf din partea Corinei Caciuc, de fapt. Anamaria Prodan l-a dat de gol

Celebra impresară Anamaria Prodan a răbufnit după ce ieri, 7 ianuarie, când ar fi trebuit să aibă loc primul termen din procesul de divorț, Laurențiu Reghecampf a ales să nu se prezinte: „Și-a bătut joc“. Inițial, vedeta anunțase că înfățișarea nu va avea loc, întrucât avocații ei s-au infectat cu COVID, însă aflarea veștii că antrenorul nu avea oricum de gând să se prezinte la tribunal a înfuriat-o la culme. Ce interdicții i-a pus Corina Caciuc noului ei partener, afli în continuare.

Primul termen din procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost stabilit pentru data de 7 februarie, însă cei doi nu s-au prezentat la tribunal, procesul fiind astfel amânat. Dacă Anamaria Prodan nu s-a putut prezenta deoarece avocații săi suferă de COVID, antrenorul nici nu s-ar fi sinchisit să ajungă, după cum a aflat ulterior vedeta.

Vestea că Reghecampf nu intenționa să se prezinte la prima înfățișare din procesul de divorț, deși nu aflase încă de situația avocaților impresarei, a înfuriat-o grav pe aceasta, care a făcut noi declarații acide la adresa bărbatului pentru Antena Stars.

Anamaria Prodan susține că nu își dorește nimic mai mult decât ca scandalul să se termine cât mai repede, cel care a refuzat să rezolve divorțul la notar fiind antrenorul. De asemenea, vedeta a precizat că vrea ca Reghecampf să-i înapoieze banii și bunurile pe care le-ar fi furat și pe care a refuzat să i le restituie până acum.

Conform spuselor blondinei, atunci când ea i-a propus să rezolve situația pe cale amiabilă, antrenorul „și-a bătut joc“.

Tot în cadrul emisiunii, celebra impresară a făcut și alte declarații picante, cum că Laurențiu Reghecampf este „ținut sub papuc“ de Corina, care nu l-ar lăsa să vorbească.

„Reghecampf nu are voie să vorbească, nu are voie să meargă cu mașina, nu are voie să țină telefonul, n-ar voie să ia decizii, n-ar voie să-și ajute copiii, n-ar voie să facă absolut nimic. Reghecampf are voie să facă ședințe foto, să zâmbească frumos la cameră și atât.

Probabil în curând nu va mai avea voie nici să antreneze, va trebui să stea să crească copilul. Îmi doresc foarte tare ca acest proces să fie public, nu cum l-a pus domnia sa, conștient fiind de faptul că voi afla absolut tot și l-a pus la secret. (…) Nimeni nu va pleca cu munca pentru copiii mei. (…)

Îmi doresc doar să dispară! Îmi doresc ca numele meu și al copiilor mei să nu mai fie târât în acest scandal. Îmi doresc ca judecătorii și avocații să-și facă treaba și să recuperez ce e al meu, pentru că eu am muncit atâția ani“, a concluzionat Anamaria.