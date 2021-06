Anamaria Prodan a dat cărțile pe față. Ce mesaj i-a transmis lui Laurențiu Reghecampf după ce s-a spus că divorțează

La patru zile de când Laurențiu Reghecampf a spus că el și impresara divorțează, Anamaria Prodan a postat un mesaj emoționant în mediul online. Ce mesaj i-a transmis Anamaria lui Laurențiu, vei afla în următoarele rânduri.

În această dimineață, Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o poză cu ea și Laurențiu Reghecampf, la malul mării, în dreptul căreia a lăsat și un mesaj emoționant. Impresara i-a declarat încă o dată dragostea soțului său, în văzul tuturor.

”Cause it s you and me and all of the people with nothing to do nothing to prove

and it s you and me and all of the people and i don t know why i can t keep my eyes off of you” – ”(Pentru că suntem tu și eu și toți oamenii care nu au nimic de făcut și nimic de demonstrat, suntem tu și eu și toți ceilalți oameni și nu știu de ce nu-mi pot lua privirea de la tine)”, este mesajul Anamariei Prodan.