ANAF, cu ochii pe românii care muncesc în Anglia. Ce a primit acasă un bărbat din Târgu Neamţ

ANAF, cu ochii pe românii care muncesc în Anglia. Încă de la începutul acestui an, ANAF anunța demararea unor ample controale asupra averilor românilor. Mare parte din aceste controale vizează modul în care unii români și-au declarat bunurile. Controalele mai vizează și cum au dobândit anumite sume de bani. Având la bază normele din cadrul juridic privind sancțiunile internaționale în acest sens, ANAF a trimis unor români, cu activități în străinătate, înștiințări de verificare a conturilor și bunurilor. Un astfel de caz s-a întâmplat în Târgu Neamț. ANAF a cerut verificări unui român care, în 2016, ar fi lucrat doar două luni în Marea Britanei.

Președintele ANAF anunța încă din primele luni ale anului 2022 că se vor demara controale ample asupra modului în care unii români au dobândit averi și sume de bani. Aceste controale, de fapt, vizează posbilitatea de colectare a datoriilor către stat, nedeclarate, iar amenzile, spune președintele ANAF, sunt extrem de mari. În unele cazuri se poate ajunge până la blocarea conturilor, până la stingerea datoriilor contribuabilului către bugetul de stat.

În acest sens, în lunile aprilie, mai și iunie, ANAF-ul a trimis către Ministerul Finanțelor mai multe proiecte. Modificările propuse vizează schimbarea cadrului legislativ pe baza căruia ANAF face aceste controale. Așa se face că, încă din aprilie, ANAF a propus, cel puțin, patru proiecte de modificare a cadrului de funcționare.

Unul din aceste proiecte propune modificări pentru „Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinirea atribuțiilor ANAF în domeniul sancțiunilor internaționale”. Și ca exemplu, să înțelegem despre ce este vorba, procedurile vizează colectarea datoriilor aferente unui contribuabil român cu activități în afara țării.

Un astfel de caz a fost relatat pe rețelele de socializare de un român din Târgu Neamț. Omul povestește că a primit din partea ANAF o înștiințare de verificare. În document i se cere să se prezinte la agenție pentru a declara venituri obținute în 2016.

Este vorba de perioada în care ar fi lucrat în Marea Britanie. După cum relata românul, deși adevărat că ar fi lucrat, dar a fost doar pe o perioadă de două luni. Omul mai spune că cei de la ANAF i-au cerut toate extrasele de cont, chiar dacă a lucrat doar două luni.

ANAF, cu ochii pe românii care muncesc în Anglia. Fără să înțeleagă prea bine ceea ce i se întâmplă, omul a postat pățania pe rețelele de socializare, detaliind toată discuția avută cu angajata ANAF, după cum urmează:

„Salutare Grup! Mai este cineva în situația mea? Am o mare nelămurire și o să încerc să vă explic foarte pe scurt filmul evenimentului meu! Am primit această scrisorică profesională (vezi galeria), în care mi se cere justificarea unui cont din străinătate pe anul 2016! ATENȚIE! Am mers la biroul respectiv, am avut o discuție cu doamna de acolo…

După o discuție scurtă, îmi spune foarte răspicat: eu aici în calculator văd tot ce a intrat în cont. Și verificând, am văzut că în 2016 ați avut 4000£. Șoc pe fata mea! De când puteți verifica conturile personale dintr-o bancă străină? Adevărat! Eu fiind plecat de aproximativ 2 luni din România în anul 2016, în UK şi abia după o lună am deschis un cont la banca HSBC, dar oricum era cam gol iar a doua lună eram deja în RO.

Apoi duduia spune hmm, să aduceți toate extrasele de cont! Puteți aduce și pe anii următori, până în 2019! I-am spus că nu se poate așa ceva, e confidețial. Nu se poate și nici nu le am la mine, la care doamna păi puteți să mi le trimiteți pe whatsapp. (wtf?) În încheiere, i-am spus doamnei că o să revin. (dar dacă tot au acces la contul meu, de ce să nu verifice ei și să mi dea ei extrasele de cont)”, este mesajul postat de bărbat pe Grupul Antreprenorilor din România.