Ana Porgras, ultimul mesaj pentru Zanni înainte de a doua semifinală Survivor România. Faimosul se va bucura mult

Ana Porgras se află în drum spre Republica Dominicană. Survivor România se apropie de final, iar în Consiliul de eliminare de joi seara, Elena Marin a fost eliminată în urma voturilor publicului.

Prin urmare, Zanni s-a clasat în cea de-a doua semifinală Survivor România 2021. Acesta este susținut atât de fani, dar și de foștii concurenți ai emisiunii.

Astfel că acum, Faimoșii și Războinicii se îndreaptă în Republica Dominicană, pentru a fi alături de ultimii patru concurenți în Marea Finală. Ana Porgras speră ca Zanni să ajungă până în finală, arătându-se extrem de fericită că se vor revedea în Republica Dominicană.

„Și eu mi-aș fi dorit să fiu acolo, în calitate de concurentă.

Însă voi fi extrem de fericită să te revăd și să te pot susține live! Pentru că meriți, Zannidache”, este mesajul transmis de Ana Porgras, la secțiunea de stories de pe Instagram.

De altfel, Ana Porgras și Zanni au avut o relație de prietenie specială la Survivor România, iar mulți dintre fani au crezut că între ei este o și o poveste de dragoste. Dar Ana Porgras a ținut să pună capăt zvonurilor.

„Eu in competitie l-am sustinut din tot sufletul de Zanni si el pe mine. Mi-a parut rau ca am iesit si ca visul meu s-a terminat acolo. Asta a fost 50 la suta si 50 la sută a fost că l-am lăsat acolo si stiam ca isi cauta o sustinere in mine si in competitia aia eu eram aliatul care era tot timpul langa el.

Am avut momente in care am vrut sa plec si el imi spunea ca eu nu am cum sa plec. In primele doua saptamani, cand am ajuns, mi se parea imposibil ce se intampla, mi se parea ca am facut ceva rau in viata si am ajuns in jungla. Am fost speriata de tot ce se intampla si faptul ca nu mai vorbeam cu mama in fiecare zi, nu mai aveam acces la nimic. A fost un soc cand a ajuns acolo. Zanni a fost mereu o persoana foarte puternica. In afara faptului ca a avut cateva momente in care imi spunea ca ii este greu, nu l-am auzit o data sa imi se planga, sa spuna ca nu mai vrea sa stea acolo. Spunea mereu ca vrea sa ajunga in finala. L-am gasit motivat, puternic si mi-a dat si mie din puterea lui”, spunea fosta gimnastă, pentru Wowbiz.ro.