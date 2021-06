Ana Porgras, mesaj de ultimă oră către Zanni de la Survivor România. Ce i-a transmis Faimoasa

Ana Porgras i-a trimis un mesaj lui Zanni de la Survivor, la ceva timp după ce fosta gimnastă a părăsit competiția.

A fost o surpriză neplăcută pentru Zanni, iar asta pentru că cei doi erau foarte apropiați. Mulți au crezut că relația lor este de natură amoroasă, însă ambii au infirmat acest lucru. Cu toate astea, Zanni și Ana Porgras sunt prieteni foarte apropiați.

Chiar dacă a ieșit din competiție de ceva timp, Ana Porgras urmărește fiecare ediție Survivor și, așa cum era de așteptat, favoritul ei este Zanni.

Fosta gimnastă a fost eliminată de la Survivor, spre surprinderea ei. Ea a făcut câteva declarații înainte să își ia rămas bun de la colegii ei, sunând că îi pare rău că drumul ei nu a continuat în competiție.

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună.

Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a spus Ana.