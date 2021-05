Ana Porgras, dezvăluiri surpriză din culisele Survivor România. Ce nu au văzut milioane de oameni, de fapt, la Kanal D

Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor, deși a fost una dintre cele mai puternice concurente din competiție. Zanni a fost cel mai afectat de plecarea gimnastei, cea de care s-a atașat în emisiune.

Ana Porgras, dezvăluiri surpriză din culisele Survivor România

Ana Porgras a vorbit despre competiția Survivor și a dezvăluit faptul că nu și-a imaginat niciodată că va primi atât de multă susținere și atâtea mesaje. Ea spune că primește în continuare multe mesaje de fani și spune că este de părere că a fost apreciată pentru bunătatea și caracterul de care a dat dovadă.

„Ceea ce trăiesc este un vis. Nu mi-am imaginat niciodată că atâția oameni îmi vor fi alături. Când am ieșit din competiție și am văzut atâtea mesaje pe rețelele de socializare am avut un șoc. Deși a trecut o perioadă de la ieșirea mea din competiție, oamenii îmi scriu în continuare și mă susțin, ceea ce este uimitor. Cred că oamenii m-au descoperit exact așa cum sunt și în viața de zi cu zi. Au văzut în mine bunătate, educație, au înțeles că sunt neconflictuală și oamenii au venit spre mine. Faptul că eram foarte bună pe traseu cred că a fost pe planul doi, ei m-au apreciat mai mult pentru caracterul de care am dat dovadă”, a spus ea pentru Revista VIVA!

Ce se întâmplă în spatele camerelor la Survivor

În plus, Ana Porgras a mai mărturisit că la televizor nu se văd multe momente. Telespectactorii văd doar o mică parte din ce se petrece în junglă.

„Nu se văd multe lucruri la televizor, concurenții stau în junglă 24 de ore din 24. Nu s-au văzut toate momentele în care am râs, am glumit, am povestit împreună. Telespectatorii văd doar un mic procent din tot ceea ce trăim noi acolo. Sunt atât de multe momente, încât nu aș putea alege unul. Mi s-a întâmplat de multe ori, când mergeam să căutăm cocos, să mă înțep prin plimbările acestea, iar durerile sunt mari, am fost și la un pas de leșin”, a continuat gimnasta.

În plus, spune ea, după competiția Survivor se va îndrepta spre mediul online, însă va continua să ducă o viață normală și modestă.