Ana Porgras a ajuns la spital de sărbători. A fost operată de urgență

Mulți dintre fanii show-ului „Survivor România”, difuzat până de curând la Kanal D, au admirat-o și au susținut-o pe Ana Porgras pe tot parcursul competiției. Deși nu a ajuns în finala Survivor, Ana Porgras și-a câștigat notorietatea în cadrul competiției, dar și în rândul fanilor acestuia. Din păcate finalul de an i-a adus și ceva probleme de sănătate.

După ce a participat la Survivor România, la Kanal D, Ana Porgras a avut parte de și mai multă vizibilitate în fața fanilor competiției, dar și a celor care urmăresc zi de zi ce se întîmplă în mondenul românesc.

Tânăra fostă sportivă și Zanni deveniseră un cuplu plăcut de fanii tineri, dar se pare că lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit cei doi, Zanni fiind cel care a anunțat și despărțirea de Ana Porgras. Motivul, spune câștigătorul Survivor, ar fi fost faptul că Ana Porgras l-ar fi înșelat cu, nimeni altul, decât Jador.

După acest moment, Ana Porgras și-a văzut mai departe de cariera ei sportivă, și de viața persoanlă. Numai că finalul de an i-a adus și ceva probleme de sănătate, după cum a povestit chiar tânăra vedetă pe contul său de instagram. Deși fanii erau îngrijorați, Ana Porgras le-a spus că acum este mult mai bine, dar fără să dea detalii despre ce intervenție ar fi fost vorba.

„Am ieșit din spital direct pe petrecere. În sfârșit am ieșit! Deci am stat câteva zile în spital și acum să vă explic și de ce am stat pentru că toată lumea m-a întrebat ce am pățit.

Din păcate, pe data de 25 a intervenit o problemă. A trebuit să mă internez de urgență.Nu o să vă dau detalii despre intervenție în sine, dar mă rog. Eram și eu în vacanță la Sinaia, ca tot omul, și a trebuit să mă transfer de urgență la Ploiești”, a dezvăluit Ana Porgras pe Instagram.