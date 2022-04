Ana Morodan vrea să se opereze. Ce probleme are: „În curând o să mi-i tai”

Ana Morodan vrea să se opereze. Aceasta își dorește să își facă o schimbare de imagine. Celebra ,,contesă digitală” le-a mărturisit fanilor că este la un pas de bisturiu pentru că nu se simte bine cu dotările de acum care îi atrag mai multe probleme. ,,Sunt fericită. În curând o sa mi-i tai. În următoarea perioadă… că au ajuns până la buric. De la o vârstă… nu mai stau”, a precizat ea.

Ana Morodan s-a decis că vrea să își facă o schimbare destul de mare. Mai exact, vedeta dorește să își micșoreze sânii cât mai curând. ,,Contesa Digitală” a menționat că are probleme grave cu spatele din cauza mărimii bustului său și că acesta este motivul din spatele dorinței sale.

De asemenea, ea a menționat și că a acumulat câteva kilograme în plus, după ce slăbise considerabil într-o perioadă. Blondina spune că este fericită pentru că în curând operația o să aibă loc, iar problemele ei o să dispară, mai ales că de la o vârstă sânii ei nu mai stau în modul armonios la altădată, susține ea.

”Am sânii mari. N-am stat în viața mea la o coadă. Sunt fericită. În curând o sa mi-i tai. În următoarea perioadă… că au ajuns până la buric. De la o vârstă… nu mai stau.

Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numita bilă de către prietenul meu Am luat și ceva kilograme”, a mărturisit Ana Morodan, pe scena unui eveniment de frumusețe.