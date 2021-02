Cum arată Ana Morodan fără haine. Vedeta și-a expus sânii: ”Sunt ca două șosete”

Ana Morodan, supranumită ”Contesa digitală”, este o personalitate care răsare dintre toate persoanele publice din România. Cu un stil vestimentar aparte, replici surprinzătoare și un umor de multe ori greu de digerat de mulți, femeia de afaceri a reușit din nou să surprindă cu o imagine postată pe Instagram.

Ana Morodan, cu sânii la vedere pe Intagram

Ana Morodan a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat topless într-un decor special. Blondina și-a acoperit sânii cu mâinile, lăsând totuși la vedere forma bustului ei, despre care susține că nu este impresionant, mai ales după ce a slăbit.

„Tu doar tine mana pe sani ca oricum de cand ai slabit sunt sosete”, a notat vedeta în descrierea imaginii.

În urmă cu ceva timp, în cadrul testimonialelor de la ”Asia Express”, contesa a făcut o dezvăluire surprinzătoare. A povestit că folosește scoci pentru a-și prinde sânii atunci când poartă rochii fără bretele.

„Când m-am mutat în Bucureşti eram complet falită”

„Când m-am mutat la București trebuia să decid între Londra și București și recunosc că nu am avut atâta curaj să mă duc la Londra. Am zis ce o fi, o fi. Mi-a fost greu și aici. Cred că mai bine mă mutam la Londra, dacă mă întrebi. Eu, de când am venit aici, sunt convinsă într-o oarecare măsură că oamenii, dacă sunt de calitate sau nu chiar atât de ok, pot să fie oriunde. Se zice că bucureștenii sunt răi, sunte pentru ei. Nu e vorba de asta.

E vorba că aici e un cumul mare de oameni. Mi-am dat seama după vreo cinci ani de București. M-am dus atunci la Cluj și am plâns atunci pe stradă. Mi-a căzut ceva pe stradă din geantă și s-au oprit două femei să îmi dea, lucru care nu se întâmplă în București. Prima dată când am venit aici și am vrut un taxi de la Teatru până în Pipera mi-a zis șoferul să mă dau jos că e zece lei cursa și nu mă duce. M-a șocat. În zona noastră urlă după tine și dacă nu ți-a dat zece bani rest”, a povestit vedeta într-un interviu pentru OK! LIVE, cu Dana Săvuică.