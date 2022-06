Ana Morodan, prima fotografie după ce și-a micșorat sânii. Cum se simte vedeta

După ce timp de ani de zile s-a plâns de faptul că ar avea probleme cu spatele din cauza bustului său generos, Ana Morodan a luat cea mai importantă decizie: a recurs la o operație de micșorare a sânilor. Cum arată Contesa Digitală, după ce și-a retușat nurii la clinica medicului Constantin Stan.

Ana Morodan este, cu siguranță, una dintre cele mai controversate vedete din România, fiind apreciată de milioane de internauți pentru stilul său de viață nonconformist, precum și sinceritatea debordantă de care a dat mereu dovadă în declarații.

Fosta concurentă de la Asia Express a decis să-și facă o schimbare radicală de look, apelând la o intervenție chirurgicală de micșorare a sânilor. Pe contul său de Instagram, Ana Morodan le-a împărtășit fanilor săi cum se simte după operație.

Vedeta a suferit o intervenție de mastopexie cu lipotransfer și plasma arson, care i-a ridicat sânii prin procedura de lifting. Ana Morodan se simte foarte bine după operație, potrivit celor de la Spynews, care au publicat primele imagini cu noul bust al vedetei.

„Hei! Am ieșit din operație. Nici n-am simțit când mi s-a făcut anestezie, n-am știut. M-am trezit direct înapoi în salon. Nu am nicio durere, pot să ridic mâinile, totul e absolut în regulă.

De-a lungul anulor, Ana Morodan a avut dureri îngrozitoare de spate din cauza bustului ei proeminent, motiv pentru care a luat decizia, recent, să-și reducă sânii la un număr mai mic, pentru a scăpa de acest disconfort.

Diva a apelat la medicul estetician Constantin Stan, soțul Andreei Berecleanu, în care spune că a avut cea mai mare încredere pentru săvârșirea acestei proceduri delicate și complexe.

„The countdown has officially begun. De doua ori am fost la my all time favorite aesthetic surgeon @dr.stanconstantin si, gata, voi avea alti sani! In zece zile sunt la @cronos_med #Surgery #Herastrau pentru liftarea sanilor.

O sa va povestesc si o va arat ce se intampla pas cu pas. Nu vorbim de o operatie usoara, ci de una complexa, care are mai multe etape. Mi-a zis mie dr. Stan foarte clar.

Facem interventia de micsoarare si ridicare a sanilor, coagulare interna si skin tighting cu un device foarte smart, Plasma Argon, si breast shaping cu grasime lipoaspirata, ca acum avem de unde lua sa punem.

Abia astept, stay tuned, o sa incerc sa postez cat mai documentat ca sa fie cat mai clar procesul pentru cele care aveti intrebari. Ne vedem zilnic cu info’s pe stories.”, declarat Ana Morodan acum o săptămână, pe Instagram.