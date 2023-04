Ana Morodan lua pastile zilnic! Vedeta a rupt tăcerea, dezvăluiri tulburătoare

Ana Morodan traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Recent, ea fost prinsă de polițiști conducând fără permis și sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Acum, influencerița nu se mai ascunde și recunoaște că a luat pastile zilnic!

Ana Morodan a fost implicată într-un scandal de proporții mari, luna trecută, după ce polițiștii au prins-o la volan, conducând sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Contesa Digitală traversează o perioadă foarte grea și spune că nu își amintește când s-a urcat a doua oară la volan după ce a fost oprită de polițiști.

Recent, blondina a decis să vorbească despre momentele mai puțin plăcute din trecutul ei, printre care și perioada în care ajunsese să ia pastile de fiecare dată când ieșea în oraș. De asemenea, vedeta susține că lua pastilele respective și atunci când nu era înconjurată de mulți oameni. În acest fel, spune ea, încerca să își controleze anxietatea.

„Sunt o fată foarte norocoasă, pentru că m-a iubit Dumnezeu și nu am lovit pe nimeni. Sunt singura care va suporta consecințele acțiunilor ei și nu am adus niciun fel de vătămare niciunui alt om. (…) Pentru mine, privarea de libertate de 24 de ore a fost șocul realizării că ești captiv în tine, practic. (…)

Fosta prezentatoare TV a ținut să precizeze, totodată, că nu consumase substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Vedeta luase calmante, dar nu își amintește ce băutură alcoolică a consumat înainte de a pleca cu mașina.

„E foarte important, totuși, să înțelegem că am luat niște calmante și că alcoolul era foarte puțin în sânge, pentru că băusem nu mai știu ce, dar puțin. Era 0,05 %, am înțeles că e mai puțin decât o bere sau ceva de genul ăsta. (…) Să ne calmăm, că nu am luat substanțe. (…)

A fost o perioadă pentru mine în care eu chiar am crezut cu adevărat că aceste lucruri (n.r. pastilele) chiar o să mă ajute să fiu bine, numai că după ce le trecea efectul nu era bine”, a mai spus blondina.