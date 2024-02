Ana Morodan, mesaj ciudat pentru fani pe internet. Afacerea pe care pot s-o facă din acest moment

La o lună după ce a fost implicată într-un scandal uriaș, fiind prinsă șofând sub influența substanțelor interzise, Ana Morodan le-a transmis un mesaj incredibil prietenilor săi virtuali din mediul online. Ce decizie radicală ar fi luat vedeta.

Ana Morodan a fost implicată într-un scandal de proporții mari, luna trecută, după ce autoritățile române au prins-o la volan, conducând sub influența unor substanțe interzise. Contesa Digitală le-a transmis, recent, un mesaj tuturor prietenilor săi virtuali.

Am primit o rețea invizibilă de oameni care au avut grijă de mine, am primit critici sănătoase, sfaturi blânde și încrederea că oamenii sunt buni.

„În ultimele săptămâni am primit cele mai bune lecții de la viață. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, gânduri și vorbe minunate. Am primit dragostea familiei mele de prieteni, când nu credeam că e posibil să ai așa ceva fără legături de sânge.

Citește și Decizia luată de trustul Antenelor după scandalul Anei Morodan. Ce au făcut șefii

Mai exact, Ana Morodan s-a oferit să-i ajute fanii săi, prin a le promova micile afaceri pe conturile sale de pe rețelele sociale, în semn de recunoștiință pentru susținerea pe care i-au arătat-o în această perioadă dificilă.

Suntem pe Insta și pe Facebook o comunitate de vreo 600.000 de oameni foarte mișto, pe bune (I so, so admire you, my amazing people!).

Știu că printre voi sunt oameni care au afaceri, visuri și construcții de mărci personale, comerciale sau proiecte sociale și de fapte bune.

Vă dau wallul meu, pe rând, să vă comunicați aici mesajele și poate că așa, sunt de ajutor să accelerați, un pic, ce aveți de construit.