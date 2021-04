Ana Maria Mocanu și-a subțiat fața prin intervenție estetică. Fanii, uluiți de rezultatul final

Dansatoarea Ana Maria Mocanu este adepta schimbărilor fizice, motiv pentu care a pășit de foarte multe ori în cabinetul medicului estetician. Acum, aceasta arată total schimbată.

Aceasta și-a ajutat fanii să observe ce diferență este între chipul ei dinainte și schimbarea de acum.

Ana Maria Mocanu a fost și este adepta schimbărilor, pășind de foarte multe ori în cabinetul medicului estetician, motiv pentru care acum arată total schimbată. După ultima intervenție de înfrumusețare, despre care le-a povestit fanilor în urma cu ceva timp, acum vedeta i-a ajutat și să observe diferența dintre chipul ei de înainte de această schimbare și imaginea pe care o are acum. Nu, nu și-a mărit buzele, ci a apelat la o nouă tehnică, și anume aceea de a-și subția chipul. Aceasta s-a fotografiat la un restaurant de lux din Dubai, îmbrăcată fiind într-o rochie neagră, cu decolteu adânc, ieșindu-i în evidență zâmbetul larg, acum părând o cu totul altă persoană.

Schimbarea este posibilă prin modelarea zonei superioare a feței, reducerea părților laterale sau definirea zonei inferioare. Când au văzut schimbarea, fanii au fost uluiți:

În luna ianuarie a acestui an, Ana Maria Mocanu a trecut printr-un episod șocant. Aceasta a izbucnit în lacrimi în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, după ce a vorbit despre fostul iubit. Ea a mărturisit despre relația cu el, spunând că a fost bătută și înșelată.

„Rareș este un bărbat foarte agresiv și verbal și fizic și o pot dovedi prin poze. De câte ori am fost eu bătută de acest om. Am fost bătută în Egipt, în Turcia, am fost bătută la mare, peste tot. Eu cu Rareș nu am ce să discut. Mi se pare de cea mai joasă speță ca bărbat ca el să apară la televizor să dea o poză cu mine plângând. Dar de ce nu ai arătat o poză cu soția ta, Rareș? Ești un bărbat însurat și mă înșelai întotdeauna.

Ești foarte, foarte agresiv atât fizic, cât și verbal. Cum nu m-ai înșelat niciodată, atâta timp cât ești căsătorit cu acte? Dacă ești un bărbat asumat, asumă-ți în fața țării că ești un bărbat căsătorit! Arat-o pe nevasta ta la televizor! Dacă nu, o arăt eu! Ai ajuns să te cerți cu mine la televizor, pentru ce?”, a declarat atunci Ana Mocanu.