Ana-Maria Mocanu rupe tăcerea despre bătăile încasate de la fostul iubit. Ce îi făcea

S-au certat, s-au împăcat, au luat-o de la capăt, dar iată că acum au ajuns la cuțite. „Rareș este un bărbat foarte agresiv. Este și însurat”, a acuzat fosta asistentă a lui Dan Capatos. „Noi ne-am iubit, doar că la noi a fost un joc al orgoliilor”, a replicat bărbatul.

Ana-Maria Mocanu, în scandal cu fostul iubit. Dansatoare susține că a fost bătută și înșelată de bărbat

Ana-Maria Mocanu a izbucnit în lacrimi în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, după ce a acceptat să vorbească despre fostul iubit. Fosta asistentă TV a făcut mărturisiri sensibile despre relația cu acesta, dezvăluind că a fost bătută și înșelată. Și Rareș s-a folosit de dreptul său la replică. Bărbatul a intrat prin Skype și a negat episoadele de agresiune, dar nu și faptul că este însurat, cu precizarea că doar în acte, susținând că s-a despărțit de mult de soție.

„Rareș este un bărbat foarte agresiv și verbal și fizic și o pot dovedi prin poze. De câte ori am fost eu bătută de acest om. Am fost bătută în Egipt, în Turcia, am fost bătută la mare, peste tot. Eu cu Rareș nu am ce să discut. Mi se pare de cea mai joasă speță ca bărbat ca el să apară la televizor să dea o poză cu mine plângând. Dar de ce nu ai arătat o poză cu soția ta, Rareș? Ești un bărbat însurat și mă înșelai întotdeauna.

Ești foarte, foarte agresiv atât fizic, cât și verbal. Cum nu m-ai înșelat niciodată, atâta timp cât ești căsătorit cu acte? Dacă ești un bărbat asumat, asumă-ți în fața țării că ești un bărbat căsătorit! Arat-o pe nevasta ta la televizor! Dacă nu, o arăt eu! Ai ajuns să te cerți cu mine la televizor, pentru ce?”, a declarat Ana Mocanu.

„Am făcut câteva scene de gelozie”

„A știut situația mea. Eu sunt un bărbat liber, doar că nu am divorțat, atâta tot. Eu sunt un bărbat liber. Mi-am asumat relația cu tine public. Am făcut poze cu tine! (…) Suntem două persoane foarte asemănătoare. Au fost orgoliile la mijloc. Eram gelos, clar. Am făcut câteva scene de gelozie pe la mare. Ultima dată noi am vorbit acum cinci zile. Era într-o situație grea, plângea și spunea că mă va urî toată viața ei. Eu mă săturasem de atâtea certuri, reproșuri. Ne certam cu firma de parfumuri, cu geloziile”, a declarat Rareș.