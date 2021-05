Ana Baniciu a făcut anunțul în fața lui Florin Ristei la Antena 1: ‘S-a terminat’

Ana Baniciu, fiica celebrului artist Mircea Baniciu, a venit azi în platoul de la Neatza de weekend unde a dezvăluit ce planuri are, după un an de pandemie.

Ana Baniciu a dat și vestea cea mare, în sensul că are un iubit, spunând că acest capitol din viața ei s-a încheiat.

”Am fost la Te cunosc de undeva, am terminat filmarile, ne-am bucurat de o gasca misto acolo. Mi-au placut toate provocarile, însă dintre toate Lady Gaga ramane preferata mea. In sfarsit, am ce iubi. Acest capitol s-a terminat. Noi cred ca suntem singurii (n.red. ea și Florin Ristei) care ne-am bucurat de pandemie. Nu stiu daca ma marit. În perioada asta am intrat in studio, fac piese, ca a fost un an lenes. Imi era foarte dor de asta, cantam.”, a dezvăluit Ana Baniciu.