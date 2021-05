Raluka, supărată foc și pară pe Dani Oțil din cauza nunții cu Gabriela Prisăcariu. I-a spus lui Răzvan Simion tot

Raluka a lansat ieri videoclipul piesei ”Îndrăgostiți neuniform” și a venit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani unde a cântat piesa.

La finalul piesei, Raluka a ținut să facă o dezvăluire, și anume, faptul că este supărată pe Dani Oțil pe motiv că nu a fost invitată să cânte la nunta care a avut loc în weekendul trecut și care a ținut primele pagini ale ziarelor. Dialogul dintre Raluka și Răzvan s-a desfășurat cam așa.

Raluka a vorbit și despre noua sa piesă, fiind mândră că numai la o zi de la postarea pe YouTube, deja a ajuns în trending.

”Am filmat două clipuri in ziua aia, cizmele mele au rezistat foarte bine. Sper ca in vara asta incep concertele, am in calendar cateva date puse, dar nu stiu daca se tin sau nu”, a mai dezvăluit Raluka despre proiectele sale.