Amna s-a despărțit de iubit, dar nu renunță la ideea de familie: „Nu am crezut că o să spun asta” VIDEO EXCLUSIV

Amna s-a despărțit de iubit, dar nu renunță la ideea de familie. Vedeta a divorțat în urmă cu 3 ani de tatăl băiatului său, David. Ulterior, a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de un alt bărbat, iar în prezent este din nou singură. Cu toate acestea, artista și fiul ei își doresc o familie mai mare. Mai exact să aibă alături o fetiță. Este un semn că Amna este pregătită să devină din nou mamă în momentul în care va apărea în viața ei un bărbat care să îi câștige încrederea.

Amna s-a despărțit de iubit, dar este optimistă că în viața ei va apărea, la un moment dat, persoana potrivită. În prezent, artista se împarte între fiul ei, David, elev în clasa a doua, și cariera muzicală, care merge foarte bine.

„Merg cu David la școală, e mândru cu mine că mă cunoaște lumea și îl scot din niște situații. Îi place! Suntem o echipă foarte mișto, acum lăsând gluma la o parte. Importantă este relația pe care o am cu David. Este o relație de prietenie și mi-am dorit foarte mult să am asta cu băiețelul meu. Nu știu, să putem să ne alergăm prin casă. Să ne ciupim, să trec pe lângă el în timp ce desenează și să-i fac o fentă. Am visat lucrurile astea și se întâmplă. Îmi place că el a crescut cu glume, el e foarte degajat”, ne-a povestit cântăreața.

Amna: „Eu și David ne-am făcut planul: vrem o fetiță”

Deși pe plan personal a încheiat o relație, Amna nu a renunțat la ideea de familie. Mai mult, fiul ei îi solicită o parteneră de joacă. Chiar și artistei îi surâde ideea de a deveni din nou mamă și de a avea o fetiță. Momentan, situația o amuză, întrucât ea este singură.

„Da, și eu și David ne dorim. Mai lipsește persoana, în rest noi ne-am făcut planul: vrem o fetiță! E foarte amuzant cum stăm noi seara și zice el: `Măi, mama, dar trebuie să vină fetița!`, `Da, sigur, barza să o aducă fâl, fâl, să o lase pe coșul casei!`. David își dorește foarte mult o fetiță și eu îmi doresc foarte mult o fetiță. Nu am crezut că o să spun asta, mai ales în situația în care nu există un partener de viață în momentul acesta pentru mine”, a declarat, pentru Impact.ro, Amna.

Artista s-a gândit chiar și la adopție, însă recunoaște că timpul nu i-ar permite să se ocupe îndeaproape de un copil și nu ar fi corect față de el.

„Da, să știi că am luat în calcul varianta de a adopta, doar că mi se pare puțin nedrept așa la cât de mult alerg acum”, a precizat ea. Atunci când merge la concerte, David rămâne în grija bunicilor.

Părinții Amnei locuiesc foarte aproape și o ajută cu David ori de câte ori sunt solicitați. Cum momentan este singur la părinți, David este răsfățat și profită de acest lucru.

„Îl știți pe Denis, pericol public? El e! Are o față care pregătește multe tot timpul, dar este adorabil. Nu înțelegeți greșit! Are limită, este foarte echilibrat și foarte sensibil. Dar când e momentul lui de șotii, nenorocire! Când mă vede pe mine, părinții mei spun că David face foarte urât. Nu îmi dau seama cum face când nu sunt eu. Dar la mine este the top of the top! Dar oricum mă și ascultă”, ne-a mărturisit Amna.

Vedeta s-a obișnuit cu șantajele lui David

David face tot posibiul să îi atragă Amnei atenția și, dacă s-ar putea, ar fi mulțumit ca ea să petreacă tot timul alături de el. Artista s-a obișnuit cu șantajele lui și nu cedează.

„Uite, îți dau un exemplu. Mă pregăteam pentru eveniment, David a venit, a pus toți adidașii sus pe un raft și a desfăcut cușca câinelui, țarcul și a început să țipe: `Oh, my God! A scăpat câinele!`. Eu știam că nu a scăpat câinele, pentru că are o cheie și i-am spus:

`Nu-mi pasă, poate să te muște, mă rog îl mușcă ca glumă`. Avem un câine lup, nu e un bichon. `Poate să te muște, nu te mai salvez!„Mama, dar a scăpat câinele! Oh, my God! El alerga și țipa, câinele după el, el după câine, praf în curte și am închis ușa la casă: Jesus!

Și m-am dus să mă machiez! Voia atenție, îi place să facă prostii. Sau știe că nu are voie apă rece și se duce repede la bucătărie, își pune 4 cuburi de gheață și până vin eu gâl gâl repede apa și apoi spune: `Nu am făcut nimic!`“, ne-a povestit ea amuzată.

Amna: „Când o să fie acel om, o să știu!”

Amna este singură, dar nu se grăbește să intre într-o nouă relație.