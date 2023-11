Amna a vorbit despre intervenția chirurgicală de urgență: ‘Am avut și un fel de epilepsie’

După o perioadă de absență, și cu fanii îngrijorați, Amna a decis să revină pe micile ecrane, invitată fiind în platoul emisiunii ”La Măruță”. Astfel că fanii au aflat ce a mai făcut vedeta, iar Amna a vorbit despre intervenția chirurgicală de urgență.

Una din artistele momentului, Amna a avut o perioadă în care a luat o pauză de la aparițiile muzicale.

Dar, în urmă cu 12 zile, artista lansa cel mai recent hit, ”N-a fost să fie”, care la acest moment a ajuns la peste 600.000 de vizualizări, iar numărul celor care-i apreciază piesa crește.

Pe de altă parte, artista ar fi avut și ceva probleme de sănătate, iar fanii aveau extrem de multe întrebări pe această temă. Așa se face că a decis să vorbescă despre această perioadă din viața ei, invitată la PRO TV, în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Revenită pe micile ecrane, și la invitația lui Cătălin Măruță, artista a decis să vorbească despre problemele sale de sănătate, precum și despre ce se mai întâmplă în viața personală.

În ceea ce privește sănătatea, Amna a vorbit despre intervenția chirurgicală de urgență:

”Am făcut și un fel de epilepsie, am stat vreo 10 zile în spital. Am avut o problemă cu o aluniță.

Era roșu în jurul unei alunițe, asta a fost prima fază, și mi-a zis când am liber să merg, am făcut o pauză și am făcut acea intervenție. Nu puteam călca, așa că a trebuit să stau la pat. Nu pot să îți spun spasmele, eu sunt fricoasă, mi-a fost frică.

S-a apăsat un buton sensibil dar până nu ne învățăm lecția Dumnezeu ne dă aceeași poveste repetată. Ar trebui să facem controale la doctor, încurajez din tot sufletul ca oamenii să meargă la controale.”, a povestit Amna, în direct la PROTV.