Americanii au distrus rachete în zbor cu laser: cât de amenințătoare este tehnologia

În ultimii ani, am discutat de mai multe ori de abilitatea americanilor de a folosi tehnologie laser în context ofensiv. Nu se aștepta însă nimeni să o poată folosi pentru distrugerea de rachete.

Având în vedere bugetul astronomic al armatei americane, era doar chestiune de timp până să vedem echipamente futuriste în arsenalul SUA. Inevitabilul a fost confirmat de oficialii Forțelor Aeriene din Statele Unite ale Americii. Divizia respectivă a confirmat că a finalizat cu succes un test prin care un sistem laser a distrus rachete aflate în zbor. Este important de reținut că au fost mai multe rachete lansate simultan și niciuna nu și-a atins destinația.

Testul a fost realizat cu o instalație laser aflată pe pământ, dar proiectul este ca, în viitorul foarte apropiat, aceeași instalație să-și găsească loc pe un avion. Acesta din urmă ar putea proteja o escadrilă într-o manieră ce pare desprinsă din Star Wars.

Conform comunicatului publicat de US Air Force, testul încununat de succes s-a desfășurat la poligonul de rachete White Sand al Armatei Americane din New Mexico. Echipa responsabilă de acest proiect este intitulată Air Force Research Laboratory, iar ”gadgetul” efectiv este abreviat SHiELD (Self Protect High Energy Laser Demonstrator). Aceasta din urmă este și o referință drăguță la Avengers.

Entuziasmul pe marginea experimentului a fost unul semnificativ. Comandantul Major al Forțelor Aeriene a clasificat această realizare ca pe ”un semnificativ pas înainte pentru sistemele direcționale de energie și pentru protecția împotriva amenințărilor din partea adversarilor.” Momentan, nu s-a făcut nicio estimare legată de momentul în care vom vedea instalația SHiELD montată pe avioane, dar nu ar trebui să mai dureze mai mult de câțiva ani.

Ca referință, avantajul major al unui sistem laser față de unul bazat pe muniție tradițională ține de magazia de tragere virtual nelimitată. Nu e ca și cum trebuie să stai să pui rachete în lansator. Timpul de reacție este inexistent, iar dacă mai iei în calcul și utilizarea unor algoritmi de inteligență artificială, posibilitatea de a-și rata ținta tinde spre zero.