Amenzi de aproape 3.000 de lei pentru şoferii care uită să pună aceste obiecte în portbagaj iarna. Mulţi nici nu ştiu de lege

Odată cu instalarea iernii, încă din luna noiembrie, șoferii sunt avertizați să fie pregătiți pentru condițiile meteorologice dificile și să-și echipeze corect vehiculele pentru a face față vremii reci. Absența unor echipamente care pot crea probleme de siguranță, poate duce la amenzi substanțiale. Ce nu trebuie să-ți lipseaască din mașină în această perioadă?

Conform legislației în vigoare de la 26 ianuarie 2023, șoferii sunt obligați să aibă montate cauciucuri de iarnă pentru a se conforma normelor de siguranță. Mai mult decât atât, o noutate în regulament cere ca în portbagaj să existe un săculeț de nisip și o lopată pentru deszăpezire, în cazul în care situația o impune.

Nerespectarea acestor prevederi atrage sancțiuni semnificative, variind între 9 și 20 de puncte și cu o amendă de 2.900 de lei. Șoferii care sunt opriți în trafic fără aceste accesorii esențiale pentru iarnă riscă nu doar să aibă de suferit în plan financiar, ci și să-și pună în pericol siguranța și cea a celorlalți participanți la trafic.

În contextul sezonului rece, poliția rutieră își intensifică eforturile pentru a asigura respectarea normelor de siguranță pe drumurile publice. Un aspect important care intră sub atenție este montarea anvelopelor de iarnă, iar nerespectarea acestui aspect poate atrage sancțiuni severe.

Conform prevederilor legislative din Codul Rutier, polițiștii rutieri au dreptul să rețină certificatul de înmatriculare al mașinii în cazul în care aceasta nu este echipată corespunzător pentru condițiile de iarnă. În schimb, șoferului îi va fi oferită o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, accentuând astfel necesitatea respectării normelor de siguranță.

Este important de subliniat că legislația nu stabilește o dată limită până la care șoferii din România trebuie să monteze anvelopele de iarnă. Totuși, se impune ca atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu gheață, polei sau zăpadă, cauciucurile de iarnă devin obligatorii, indiferent de anotimp.

Din cauza prețurilor ridicate ale cauciucurilor,mulți români sunt tentați să cumpere cauciucuri de iarnă la mâna a doua, de obicei, destul de uzate.

Cu toate acestea, Titit Aur le recomandă șoferilor să nu apeleze la această metodă nesigură, căci la mijloc este siguranța personal, cât și cea a restului participanților la trafic.

”Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea.

Cauciucul are cea mai bună aderență când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puțin aderent. Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim.

Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) și 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderență scăzută. Cauciucul îmbătrânește cu timpul și se uzează”, a declarat Titi Aur, potrivit dcnews.ro.