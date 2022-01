Amenințare cu bombă și la cel mai mare mall din Timișoara. Ce se întâmplă acum în orașul de pe Bega

Amenințare cu bombă la cel mai mare mall din Timișoara. Anterior, un alt apel la 112 a anunțat un dispozitiv exploziv la Liceul Catolic. Autoritățile au intervenit de urgență în acest caz și au demarat verificările. Ce detalii se știu până la această oră?

Autoritățile din Timișoara a primit în cursul zilei de miercuri o nouă amenințare cu bombă. De această dată, locația vizată era mall-ul din Timișoara, cel mai mare centru comercial din oraș. Oamenii legii au demarat imediat verificările, iar la fața locului s-au aflat polițiști, pirotehniști și angajați SRI.

Sute de persoane au fost evacuate și nimeni nu mai are acces în interiorul centrului. Amintim că anterior polițiștii au mai primit un apel în care li se spunea că un dispozitiv exploziv ar fi la Liceul Catolic. Verificările au stabilit că a fost o alarmă falsă în cazul acela.

Toți elevii care erau la ore miercuri dimineață au fost evacuați și au așteptat zeci de minute în curtea școlii. Trupele speciale au făcut verificări, dar din fericire s-a constatat că amenințarea era falsă.

Polițștii caută în aceste momente persoana care a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a raporta cele menționate. Conform informațiilor Digi 24, primul apel ar fi fost făcut de o femeie pe care acum oamenii legii încearcă să o identifice.

„Astazi, in jurul orei 11:40, politistii timisoreni au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la un centru comercial din Timisoara, s-ar afla o bomba. La fata locului au ajuns pirotehnistii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Timis, grupa Antitero din cadrul SRI si echipaje ISU Banat, care, in urma verificarilor, au stabilit ca este o alarma falsa, iar, in prezent, se fac verificari, in vederea depistarii persoanei care a alertat autoritatile fara un motiv intemeiat si pentru tragerea acesteia la raspundere„, transmit reprezentantii IPJ Timis.