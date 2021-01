Ameninţare cu bomba în timp ce Joe Biden ajungea la Capitoliu. Ce se întâmplă în SUA

Autoritățile din SUA sunt alertate, după ce s-a semnalat o amenințare cu bombă la Curtea Supremă a SUA, chiar în timpul sosirii lui Joe Biden la Capitoliu, unde va depune jurământul de învestitură.

UPDATE: Joe Biden a fost investit în funcție drept al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

”Distinsi oaspetii, aceasta este ziua Americii, aceasta este ziua democratiei, o zi de innoire. De a lungul timpului America a fost greu incercata. Poporul, vointa poporului a fost auzita. Am invatat ca democratia a biruit. Le multumesc predecesorilor mei din ambele partide, din adâncul inimii. Tocmai am depus un juramant sfant. Primul l-a depus George Washington, dar povestea noastra depinde de noi toti. Am ajuns atat de departe, dar avem mult de mers, multe de facut si posibilitati deosebite, multe de reparat, de construit si de castigat. Avem un virus care devasteaza aceasta tara, s-au pierdut milioane de locuri de munca, exista strigatul de dreptate rasiala. Visul dreptatii pentru toti nu va mai aastepta. Pentru a depăsi aceste provocari este nevoie de mai mult de cuvinte, de unitate. Trebuie sa luptam cu dusmanii, cu resentimentele, cu ura, cu extremismul. Prin unitate facem lucruri mari. Putem crea o justitie rasiala. Istoria noastra a fost o lupta permanenta. Victoria nu este niciodata sigura. Politica nu trebuie sa fie un foc mistuitor care sa distruga totul in calea lui. Voi lupta la fel de mult atât pentru cei care m-au susținut, cât și pentru cei care nu m-au susținut”, au fost câteva dintre spusele lui Joe Biden.