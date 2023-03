Amenda uriașă pe care a primit-o Radu Banciu. Vedeta TV a fost sancționat după ultimul derapaj

Printre cei mai acizi și duri în exprimare în spațiul public se numără și Radu Banciu, care în aceste zile fie este văzut la Prima sport, fie la Prima News, cu diferitele sale emisiuni și comentarii. Numai că, acidul moderator are la activ și foarte multe avertismente și amenzi din partea CNA și din partea CNCD. De altfel azi vorbim de amenda uriașă pe care a primit-o Radu Banciu, vedeta TV fiind sancționată usturător după ultimul derapaj pe micile ecrane.

După ce ani de zile a fost prezent în studiourile B1 TV, de la măsuța lui comentând cam tot ce se întâmplă peste tot în lume și în România, Radu Banciu dispărea pentru o scurtă vreme din media românească, ulterior aflându-se că intra în noua barcă a celor de la Prima TV, trusutl media care deține postul intrând într-o perioadă de reorganizare, rebrand-uire și de lansare de nou posturi TV.

După ce trustul achiziționa canalele Look TV și le redenumea în Prima Sport, Radu Banciu apare aici comentând etapele de fotbal jucate în prima ligă din România, în cadrul show-ului „Fotbal All Inclusiv cu Radu Banciu”. În afară de asta, moderatorul apare și la Prima News, noul canal de știri lansat, unde comentează evoluția socio-politică a acestor vremuri de aici și de oriunde.

Dar, așa cum și-a obișnuit fanii, celebrul jurnalist nu se dezminte de controverse, comentarii acide și, de cele mai multe ori, remarci cu „un caracter misogin și denigrator”, spun cei de la CNCD. Președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, declara recent că „noi am avut multe dosare cu Radu Banciu” .

Ultima problemă apărută, sunt comentariile făcute de moderator în cadrul emisiunii sportive din 1 septembrie 2022, iar conform organismelor de control, Radu Banciu ar fi făcut remarci extrem de deranjate la adresa femeilor, acesta declarând atunci că „99% dintre femeile pe care le-am cunoscut asta își doreau: să le mai și plesnești din când în când”.

Vezi și: Scandalul Buhnici a intrat în atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Anunțul făcut de președintele CNCD, Asztalos Csaba

Ca urmare a acestor afirmații au fust făcute mai multe reclamații pe numele său către Agenția Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES), dar și către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Ca urmare a acestor reclamații, cele două foruri au decis care a fost și amenda uriașă pe care a primit-o Radu Banciu, și anume nu mai puțin de 25.000 de lei, amenda fiind confirmată de moderator, cât și de președintele CNCD, Csaba Asztalos:

„Eu m-am abținut în acest dosar, dar vă pot spune că în acest caz, după respectivele declarații, cel în cauză a fost amendat. Repet, însă, eu m-am abținut în această cauză pentru că noi am avut multe dosare cu Radu Banciu și nu am vrut să creadă că am ceva personal cu el.

Colegii mei au acceptat solicitarea de mea de abținere, că nu vreau să se interpreteze că am o lungă istorie cu Radu Banciu și că vreau neapărat sancțiuni. Oricum, după aplicarea amenzii, cel în cauză poate contesta sancțiunea în instanță, dar din câte știu eu (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării-n.red.) nu a pierdut niciun proces cu el”, a precizat Csaba Asztalos, președintele CNCD, pentru Adevărul.