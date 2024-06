Amendă record pentru un șofer român. Suma are multe zerouri, sancțiunea este cea mai mare de până acum!

Numărul șoferilor cu încălcări grave ale Codului Rutier a crescut în ultimii ani, iar multe dintre aceste încălcări vin și pe fondul consumului de alcool, sau chiar de stupefiante. Deși legislația exista, multe dintre aceste persoane scăpau relativ ușor, dar în lumina evenimentelor dramatice din ultimul an lucrurile s-au schimbat. Așa că, vorbim azi de o amendă record pentru un șofer român, iar suma are multe zerouri, autoritățile spunând că sancțiunea este cea mai mare de până acum.

Consumul de droguri la volan, una din infracțiunile în creștere

Anul 2023, din păcate, cel puțin pe plan local ne-a demonstrat că această afirmație și constatare este cât se poate de reală, dar și extrem de dramatică.

Ne aducem aminte și la această oră de drama provocată de Vlad Pascu în stațiunea 2 Mai, în august 2023, în urma căreia doi tineri și-au pierdut viața, după ce tânărul de 21 de ani consumase stupefiante. La doar câteva zile de la acest accident dramatic, o altă perosnaă avea să fie prinsă la volan în aceleași condiții, sub influența drogurilor.

Un raport publicat anul trecut, „World Drug Report 2023”, a dezvăluit că numărul persoanelor care consumă droguri a crescut la 296 de milioane din 2021 și până la momentul publicării sale. Raportul, publicat la sfârșitul lunii iunie 2023, arată o creștere de 23% față de deceniul precedent.

În aceeași perioadă, numărul persoanelor care suferă de tulburări legate de consumul de droguri i a crescut cu 45%, ajungând la 39,5 milioane la nivel global. Cu toate acestea, în ciuda acestor creșteri, doar una din cinci persoane care suferă de o tulburare legată de consumul de droguri primea tratament pentru consumul de droguri.

Amendă record pentru un șofer român

Din păcate, deși există mijloace de informare a populației, mai ales a celei tinere, cu privire la pericolele la care se supun prin consum de droguri, dar și la ce pericole îi expun pe ceilalți, urcându-se la volan astfel, se pare că mulți nu au învățat, sau nu vor să învețe din greșelile altora.

Este și cazul de față, în care vorbim de o amendă record pentru un șofer român. Curtea de Apel București este cea care a stabilit suma care are multe zerouri, dar ca urmare a unor încălcări concomitente a legislației și ca urmare a unor sentințe ulterioare primite de șofer, și tot ca urmare a consumului. De fapt, este vorba de mai multe decizii cumulate de către judecătorii Curții de Apel București.

Conform autorităților, șoferul fusese depistat conducând sub influența alcoolului, iar magistrații din Călărași emiteau o sentință de închisoare cu executare pentru acastă faptă ce data din 2020. Dar, la momentul deciziei magistraților din Călărași s-a mai constatat că în urmă cu trei ani, în 2017, același bărbat fusese condamnat la un an de închisoare pentru deținere fără autorizație a unor substanțe catalgate ca fiind psihoactive. Decizia din 2017 nu era cu suspendare și sub supravegherea polițiștilor.

Magistrații i-au dat o amendă de 100.000 de lei

După această constatare, judecătorii din Călărași luau decizia de a-i da o sentință de 1 an și șase lui de închisoare, contopind astfel decizia lor și a magistraților din 2017.

Astfel că, bărbatul acum ar fi trebuit să execute o pedeapsă de 1 an și zece luni. Avocații tânărului aveau să conteste decizie, mergând cu ea la Curtea de Apel București. Numai că aici, spre surprinderea inculpatului, judecătorii au decis o aAmendă record pentru șoferul român, suma ridicându-se la nu mai puțin de 100.000 de lei, adică 500 de lei ziua/amendă, pentru perioada de detenție amintită anterior.

Este cea mai mare sancțiune de până acum, dată de magistrații români. Posibil ca această decizie să vină, așa cum precizam la început, și pe fondul tensiunilor și a situațiilor dramatice din ultimul an.