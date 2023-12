Sorinel Copilul de Aur a fost condamnat la închisoare pentru consum de droguri. Sentința nu este definitivă

Cristian Sorin Alecu, cunoscut sub numele de Sorinel Copilul de Aur, în vârstă de 33 de ani, se confruntă cu primele consecințe legale în urma incidentului din ianuarie 2023, când a fost prins sub influența drogurilor de către polițiști. Tribunalul Dolj a emis prima sentință în dosarul artistului, după ce acesta a contestat de mai multe ori decizia de a fi trimis în judecată.

Manelistul a fost oprit în trafic de polițiști în timp ce se îndrepta spre casă, iar testele efectuate au indicat prezența substanțelor interzise în sânge.

În ciuda faptului că artistul a depus mai multe contestații, acestea au fost respinse de magistrați, iar acum, Sorinel Copilul de Aur se confruntă cu consecințele legale generate atrase cu sine de comportamentul necorespunzătort avut la volan.

Conform informațiilor existente în prezent, dosarul a fost preluat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. Aceștia au întocmit rechizitoriul și au hotărât trimiterea în judecată a inculpatului, manelistul Sorinel Copilul de Aur.

Tribunalul Dolj a fost instanța care a emis prima sentință în acest dosar, iar magistrații au decis să suspende executarea pedepsei sub anumite condiții stricte.

În soluția pe scurt dată de magistrații doljeni se specifică următoarele informații, fiind menționate cele două pedepse primite de

„În baza art. 336 al. 2 C. Pen., cu aplic. art. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În baza art. 4 al. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplic. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere, fără drept, în vederea consumului propriu, de droguri de mare risc.”, potrivit sursei citate.