Amendă CNA pentru Antena 1, în urma unui caz prezentat la Acces Direct. Câți bani va plăti postul

Antena 1 a fost amendat de către Consiliul Național al Audiovizualului pentru difuzarea unor detalii mult prea explicite dintr-o mărturie a unui pedofil la o oră accesibilă minorilor. Ce sumă este nevoită să plătească trustul?

Antena 1, amendat de CNA pentru difuzarea

Totul a pornit de la un caz al unui pedofil. Emisiunea Acces Direct a difuzat mărturiile agresorului care erau mult prea detaliate decât ar putea permite ora în cauză. Mărturiile i-au șocat până și pe oamenii legii, astfel că imediat după emisiune, invitatul a fost arestat. Din păcate, Antena 1 are acum de plată o sancțiune de nu mai puțin de 50.000 de lei. Amenda a venit la propunerea lui Radu Herjeu și a avut undă verde din partea celorlalți. Acces Direct a difuzat emisiunea în cauză pe data de 19 iulie a anului curent și a încălcat legea care se referă la protecția minorilor. „O să vreau să fac o propunere, tinând cont de recidivă. Oamenii ăștia chiar nu înțeleg să nu mai abordeze genul acesta de subiecte în asemenea hal. Am senzația că o fac în totală lipsă de respect, doar de dragul audienței”, și-a argumentat Herjeu propunerea.

Votul a fost din partea: : Radu Herjeu, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Răsvan Popescu, Orsolia Borsos, Alexandru Kocsis, Dorina Rusu. Reprezentanta postului Intact a fost întrebată de către Radu Herjeu despre invitația pedofilului în platou și scopul. „Pedofilul a fost arestat pentru 30 de zile după multitudinea de plângeri făcute la poliție după difuzarea emisiunii pe post. Dacă ar fi fost difuzată la altă ora n-ar mai fi avut același impact”, a completat aceasta, notează paginademeria.ro.

Discuția halucinantă dintre Mara Bănică și pedofilul

Pedofil: Despre Eduard Miller, s-a apropiat mult de mine și de mama știa că sunt un băiat amărâțel și tot timpul eram de ea să mă pună, ca să duc copilul la școala acu` doi ani, când Edi avea 10 ani.

Mara Bănică: Cu alții ai întreținut?

Pedofil: Doar a fost discret, să-i îmbrățișez și să-i sărut pe obraz, una la mână. Edi, băiatul, m-a sunat pe mine la telefon de pe Burebista.

Reporter: Cât de apropiați erați voi fizic? Îi atingeai?

Pedofil: Da, normal, le-am făcut aceste teste, toate astea, să-i ating pe ei, să-i atrag atenția lor, vorbeau cu mine să-mi spună: pune mâna, vorbeau cu mine că s-au simțit bine.”

Cristina Cioran: Tu ai rănit acești copii?

Pedofil: Nu, nu a fost vorba de răneală, (…) ci doar în viața mea am fost așa, obicei învățat în viață să fiu drăgăstos de copii, dar așa mi-a scăpat ticul acesta să-i îmbrățișez, poate să-i pup pe obraz și deodată copiii au început să umble și pe mesaje pe Facebook, (…) din urma urmelor să primesc și cereri pe Facebook de la copii, le-am dat și lor cerere, după care le-am confirmat cerere și după aceea au început să-mi spună gesturi, că dacă sunt gen pe invers am spus că nu sunt genul pe invers să fiu și am spus că sunt gen pupăcios, ca să fiu, să-i îmbrățișez, poate să-i alint și mi s-a părut

Reporter: Simțeai că ei erau lipsiți de afecțiune?

Pedofil: Exact, afecțiunea asta

Reporter: Ai lucrat doar cu băieți.

Pedofil: Da, (…) pentru că totul pleacă de la părinte. Relație sexuală n-a fost. Îl îmbrățișam și-l pupam pe obraz. Recunosc că am ajuns să fac săruturi.

Reporter: De ce le cereai copiilor, băieților, poze cu ei în baie?

Pedofil: Cu poze nu făceam. Îmi trimiteau multe mesaje scrise, să-mi spună să-i trimit eu poza mea.