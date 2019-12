Amalia Năstase, dezvăluiri neașteptate despre fostul soț. Detaliul nebănuit care a ieșit la iveală după 10 ani de la divorțul de Ilie Năstase

Amalia și Ilie Năstase au format un cuplu timp de 14 ani, după care au decis să meargă pe drumuri separate, așa că în 2010 spre surprinderea tuturor cei doi au divorțat. Iată ce dezvăluiri a făcut Amalia Năstase despre fostul ei soț la aproape 10 ani de la divorț.

Amalia Năstase, dezvăluiri neașteptate despre fostul soț: ”Ce am făcut eu, în mariajul cu Ilie Năstase, m-a ajutat în viață”

Amalia Năstase, în vârstă de 42 de ani, a fost căsătorită timp de șase ani cu Ilie Năstase, cei doi divorțând în 2010. Împreună au două fete, pe Alessia, în vârstă de 16 ani, și pe Emma, de 13 ani. Amalia Năstase a vorbit recent foarte deschis și detașat despre trecutul său, dar și despre relația pe care o are cu fostul său soț, Ilie Năstase.

Amalia a declarat că păstrează o legătură foarte strânsă cu Ilie Năstase de dragul fetelor, relație care se bazează pe respect. De asemenea, și relația dintre Ilie și cele două fete ale lor este una foarte strânsă. Amalia a spus că ea îl respectă foarte mult pe fostul său soț și că a avut foarte multe de învățat din mariajul cu el.

”Cred că ce am făcut eu în mariajul cu Ilie Năstase m-a ajutat în viață. Tot din trecutul meu m-a adus unde sunt azi (…). Da, bineînțeles că a contat că am fost cu un om ca Ilie, de la care am învățat enorm de multe și căruia îi mulțumesc și mai ales îi mulțumesc pentru minunile de copii pe care îi avem împreună. Sunt recunoscătoare pentru tot trecutul meu și foarte mândră de ce am realizat și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că face minuni prin mine”, a declarat Amalia Năstase.

Amalia Năstase trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri Răzvan Vasilescu, împreună cu care are un băiețel, Toma, de trei ani. Pe de altă parte, Ilie Năstase, recent divorțat de Brigitte Sfăt, se pregătește să se căsătorească pentru a cincea oară.