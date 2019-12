Amalia Năstase, apariție incredibilă la Festivalul Brazilor de Crăciun. Fosta soție a lui Ilie Năstase arată total schimbată FOTO

Amalia Năstase a uimit pe toată lumea prezentă la Festivalul Brazolor de Crăciun. Cum și-a făcut apariția fosta soție a lui Ilie Năstase? Aceasta arăta total schimbată.

Festivalul Brazilor de Crăciun a început! Vedetele au început ușor-ușor să-și dezvăluie prezența în cadrul festivalului cu scop caritabil. După ce ieri Andreea Raicu surprindea cu anunțul său, Amalia Năstase a postat o imagine de la eveniment. De asemenea, acesta a fost motivul unei paralele ale imaginii sale din urmă cu un an și imaginea de acum.

După ce a fost criticată că s-a îngrășat foarte mult, Amalia a dispărut o perioadă din fața camerelor de filmat, timp în care a revenit la silueta de viespe cu care ne-a obișnuit. Vizibil mândră de schimbare, Amalia a scris un mesaj special în dreptul pozelor. ”Happy now? 💁🏻‍♀️ #oneyearchallenge #festivalulbrazilordecraciun2018 #festivalulbrazilordecraciun2019 @salvaticopiiiromania”, a scris fosta soție a lui Ilie Năstase.

„Am slăbit 32 de kilograme, am făcut o cură de slăbire anul acesta. Eu am ținut tot timpul diete, dar nu oscilam atât de mult cum am făcut-o în ultimii patru ani. Nu mi-a fost poftă de absolut nimic, sper să nu se mai pun înapoi pentru că știu prin ce am trecut ca să le pierd. Am avut noroc că nu a trebuit să-mi tai pieile, se putea duce totul la vale. Eu realizam pentru că nu mai intram în haine, știam că sunt grasă, m-am întâlnit cu medicul estetician și i-am spus să mă taie. Am zis că nu-mi tai stomacul, așa că am hotărât să țin o dietă. Nu e o fericire să tragi după tine 32 de kilograme”

Amalia Năstase