„Am văzut unde era David Popovici”. Campionul mondial din proba de 200 de metri liber de la Fukuoka a dezvăluit cum l-a învins pe sportivul român

David Popovici a avut o prestație foarte slabă la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka, ratând podiumul în cele două finale în care a concurat. Cursa de la 200 de metri liber a fost uluitoare. Sportivul român a condus trei bazine, dar a fost depășit de trei rivali pe ultimii metri. Campionul mondial, britanicul Matthew Richards, a acordat un interviu în care a dezvăluit că a fost convins că nu mai are nicio șansă câștige primul loc.

David Popovici s-a dus la Fukuoka având la gât cele două medalii de aur câștigate la mondialele de anul trecut. Specialiștii spuneau că are șanse mari să devină primul din istorie care reușește să-și apere trofeele, dar lucrurile nu au stat deloc așa. Sportivul român s-a calificat în finalele de la 200 și 100 de metri liber, dar a ratat podiumul în ambele.

Cursa de 200 de metri a fost greu de înțeles. David Popovici a condus după trei bazine și se vorbea de un nou record mondial, dar a terminat abia pe locul patru, cedând pe ultimii metri. Britanicul Matthew Richards a terminat pe primul loc și a povestit cum s-a desfășurat această cursă.

„Faptul că am fost pe culoarul al doilea m-a ajutat pentru că pe ultimii 50 de metri îi puteam vedea pe adversarii mei. Am fost încrezător înainte de finală, știam că pot face un rezultat bun, dar aș minți dacă aș spune că mai credeam că pot câștiga aurul atunci când după 150 de metri am văzut unde era David Popovici”, a declarat Matthew Richard, pentru podcastul swimswam .

Matthew Richards a terminat cursa în 1:44:30, urmat de compatriotul Tom Dean și sud-coreeanul Sunwoo Hwang. David Popovici a terminat cursa 1:44:90. Pe ultimul bazin, românul a fost mai încet decât britanicul cu mai bine de o secundă și jumătate.

„Era la distanță de aproape o lungime de corp și mi-am zis că trebuie să caut resurse în adâncul meu pentru a recupera în fața campionului mondial.

Ca să fiu cinstit până la capăt, atunci când am atins peretele nu am știu pe ce loc am terminat, eram sigur că sunt pe podium, dar nu știam ce culoare are medalia. A trebuit să-mi dau ochelarii jos să fiu sigur că e numărul 1 și nu 7”, a mai spus deținătorul medaliei de aur.