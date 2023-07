Ce s-a întâmplat cu David Popovici în finala de 200 de metri liber de la Mondiale și de ce a ratat medalia de aur. ”A pățit asta și Michael Phelps”

David Popovici i-a uimit pe specialiștii din natație. Sportivul român nu a reușit să-și apere medalia de aur din proba de 200 de metri liber, câștigată anul trecut, și a terminat pe locul patru în cursa de Fukuoka. La final a făcut o analiză lucidă și a dezvăluit că a clacat din punct de vedere fizic pe ultimii 50 de metri, unde s-a simțit „oribil”.

David Popovici a condus trei sferturi din finala de 200 de metri de la Fukuoka, dar a cedat pe ultimul bazin și nu a reușit nici măcar o clasare pe podium. Cifrele lui arată ce s-a întâmplat cu adevărat și care au fost cauzele prăbușirii din final.

Sportivul nostru a întors primul după prima lungime de bazin, cu timpul de 23.74 secunde, dar după o sută de metri a mai pierdut puțin din avans și a reușit 50.18 secunde. Tot primul a fost și după a treia întoarere și chiar se vorbea despre varianta unui nou record mondial. După primele trei lungime avea șapte zecimi mai bine decât în semifinală, dar la final a înregistrat un timp mai slab cu nouă zecimi.

Matthew Richards, câștigătorul cursei, a scos pe ultimii 50 de metri 26.53 secunde, timp mai bun cu o secundă și jumătate decât cel înregistrat de înotătorul nostru.

„Nu cred că am mai obosit așa niciodată. Pregătirea nu a fost atât de bună, nu am apucat să ne antrenăm atât de bine pe cât ne-ar fi plăcut pentru că au apărut una, alta. Au fost metode de antrenament pe care a trebuit să le improvizăm, dar o să învăț din asta.

Ultimii 50 de metri s-au simțit oribil, dar asta înseamnă că putem îmbunătăți ceva și e un lucru bun. Dacă faci cursa perfectă înseamnă că nu mai ai nimic de îmbunătățit, că ai atins limita, nu mai poți să faci nimic. Mă bucur că s-a întâmplat acum și cred că are o semnificație și trebuie să învăț ceva”, a completat el.