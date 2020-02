Alte două țări europene au confirmat primele cazuri de coronavirus. Ce s-a aflat despre cei infectați

Austria a anunțat, de asemenea, primele două cazuri confirmate de coronavirus. Un caz a mai fost confirmat și în Croația. Astfel că, primele două cazuri de coronavirus au fost confirmate în Austria și au fost făcute publice de către autorități.

Alte două țări europene au confirmat primele cazuri de coronavirus

Autoritățile din Tirol au confirmat că două persoane au fost infectate. Cei doi pacienți au vârsta de 24 de ani și locuiesc în Innsbruck. Unul dintre cei doi provine însă din Lombardia. În prezent, cei doi pacienți au febră ușoară și sunt izolați într-o clinică din Innsbruck. Ambii pacienți au fost testați de două ori, iar ambele teste au ieșit pozitive. Și în Croația a fost anunțat un prim caz de coronavirus. Este vorba despre un pacient din Zagreb, cu o formă ușoară, întors din Milano.

Primele măsuri luate în România împotriva coronavirusului

Până acum, cele mai multe cazuri de coronavirus s-au depistat la persoanele mai în vârstă. În România se pun în practică primele măsuri contra coronavirus, deși încă nu s-a confirmat niciun caz. Ministrul Sănătății, pe nume Victor Costache, a declarat:

”Pot să vă spun şi să vă dau vestea bună, în premieră pentru dumneavoastră, tocmai am terminat de făcut o trecere în revistă a numărului de locuri din aceste centre de carantină şi vreau să vă spun că şi felicit prefecţii şi DSP-urile care s-au mobilizat exemplar. În momentul de faţă, avem 3559 de locuri la nivel naţional. Avem pregătite peste 90 de locuri de în secţiile de terapie intensivă a spitalelor de boli infecţioase, evident cel mai bine pregătit este Institutul Matei Balş care are o unitate DSL-4, Biosecurity Level 4, în care vor fi izolaţi şi trataţi aceşti pacienţi. Reamintim că specificitatea acestui virus, este un virus deosebit de contagios, dar până în momentul de faţă are o mortalitate relativ scăzută undeva în jur de 3%.”, a declarat Ministrul Sănătății în cadrul conferinței de presă de aseară.