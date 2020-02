Câte centre de carantină există în România. Ce se va întâmpla cu stocurile de mâncare în cazul confirmării coronavirus

Date despre ce fac autoritățile române, referitor la criza epidemiologică, au fost confirmate în cadrul unei conferințe MAI desfășurate luni seara la care a participat și Ministrul Sănătății, Victor Costache. S-a discutat despre planul de acțiuni pentru prevenirea unei crize în România, dar și despre câte centre de carantină există, în acest moment, la nivel național.

În conferința de presă de aseară, de la sediul Ministerului Afacerilor de Interne, Victor Costache, ministrul de la Sănătate, a încercat să clarifice situația centrelor de carantină, la nivel național, asigurând astfel populația că nu există o ”criză” a spațiilor de carantinare.

”Pot să vă spun şi să vă dau vestea bună, în premieră pentru dumneavoastră, tocmai am terminat de făcut o trecere în revistă a numărului de locuri din aceste centre de carantină şi vreau să vă spun că şi felicit prefecţii şi DSP-urile care s-au mobilizat exemplar. În momentul de faţă, avem 3559 de locuri la nivel naţional. Avem pregătite peste 90 de locuri de în secţiile de terapie intensivă a spitalelor de boli infecţioase, evident cel mai bine pregătit este Institutul Matei Balş care are o unitate DSL-4, Biosecurity Level 4, în care vor fi izolaţi şi trataţi aceşti pacienţi. Reamintim că specificitatea acestui virus, este un virus deosebit de contagios, dar până în momentul de faţă are o mortalitate relativ scăzută undeva în jur de 3%.”, a declarat Ministrul Sănătății în cadrul conferinței de presă de aseară.