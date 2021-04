Altă cântăreață devine victima virusului. Cum și-a dat seama că l-a luat, de fapt: ”Simptome acute”

Încă o vedetă din România a fost infectată cu covid-19. Din păcate, cântăreața s-a îmbolnăvit și ea și a fost nevoită să lipsească o perioadă de pe rețelele sociale. A revenit, însă, și le-a povestit fanilor prin ce a trecut.

Ami a luat și ea covid-19 și le-a povestit fanilor că acesta este motivul pentru care a lipsit din mediul online. Din fericire, cântăreața a avut o formă ușoară a virusului și a trecut cu bine peste momentul nefericit. La început, ea a avut câteva simptome specifice, moment în care a decis să se testeze, iar rezultatul a fost pozitiv.

Vedeta a declarat că nu are nicio idee de unde a luat virusul, însă experiența ei nu a fost una dificilă. Ami a povestit că s-a luptat cu o ușoară stare de oboseală, făcând și câteva glume pe seama simptomelor.

„Buna ziua tuturor! Vin cu știrile din ultima perioada în care am lipsit cu desăvârșire din lumea palpitantă a online-ului. Am fost confirmata pozitiv cu Covid-19. Cum? Rămâne o ENIGMĂ. În urma unor simptome acute de “chef de nimic” îmi făcusem un test de control, rezultatul fiind unul pozitiv. Am zis: ce super. Experiența mea cu acest intrus neinvitat în organismul meu, n-a fost deloc problematică- (stați liniștiți că nu-l laud și nici aplaud)..da’ să zicem că a fost blând cu mine.

O fi zis: asta e mica și a dracu’, îi dau o doza conform gabaritului, că altfel mă bate. A știut el ce-a știut! Norocul meu! Cele mai prezente simptome au fost de ușoara oboseală, chef de dormit, stat, lenevit, trândăvit, tolănit și alte corespondențe:)) M-am și întrebat: sigur ești tu, covidule?”, a le-a spus Ami internauților.