Vedeta din România care a avut covid-19. A recunoscut abia anul acesta: ”Am sechele”

Din ce în ce mai multe persoane refuză să spună că au fost infectate cu noul coronavirus, lucru care se întâmplă şi printre persoanele publice. Este şi cazul acestei vedete din România care a avut covid-19 a recunoscut abia anul acesta.

Momente grele pentru o vedetă din România care a avut covid-19 în luna noiembrie. Aceasta a recunoscut abia anul acesta ca a fost infectată cu temutul virus, spre surprinderea tuturor. Este vorba despre Tora Vasilescu, îndrăgita actriţă în vârstă de 69 de ani. Mai mult, şi soţul său a fost afectat de SARS-COV-2, după cum aceasta a povestit.

Deşi locuieşte la casă şi şi-a petrecut majoritatea timpului în curte, actriţa nu are habar cum a reuşit să fie infectată.

„Ca să fiu sinceră, tocmai vin de la niște vizite medicale, care s-ar putea să fie primele dintr-un șir ceva mai lung. Ne-a jucat și nouă festa Covidul, anul trecut, în noiembrie. M-am infectat împreună cu soțul meu, și sistemul imunitar este puțin compromis. Nu știu cum l-am luat. Mâncarea noastră este în proporție foarte mare rodul propriei grădin. Iar anul acesta am adăugat în dietă și cure de vitamine, vaccinuri naturale”, a spus Tora Vasilescu.

De asemenea, aceasta a recunoscut că “şi-a pregătit din timp bătrâneţea” cumpărându-şi locuinţa din Buftea, putându-se astfel bucura de natură, fără să fie nevoită să iasă din curte.

“Anul trecut, aproape că nu am ieșit din curte. Nu mi-a fost foarte greu. Eu mi-am pregătit din timp bătrânețea, locuiesc în Buftea, la casă, și am o curte mare, care poate să suplinească o plimbare în toată regulă. Primăvara și vară a fost chiar ușor, toată atenția mi-a fost concentrată pe plante, pe muncă în solarii”, a povestit Tora Vasilescu, pentru Formula As.