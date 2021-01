Alina Sorescu, apariție rară în public. Unde a fost văzută artista

După ce au apărut zvonuri despre un posibil divorț, artista Alina Sorescu ar fi fost văzută tot mai des în compania altui bărbat.

În ultimele luni au apărut în presă tot mai multe știri despre Alina Sorescu și soțul ei Alexandru Ciucu, designerul Casei Regale a României. Însă nu s-au confirmat zvonurile, deși în popor se spune ca nu există foc fără fum.

Recent, frumoasa artistă, mamă a două fetițe superbe a fost surprinsă, recent, în compania unui bărbat, scrie impact.ro.

Îmbrăcata corespunzător vremii de afară, frumoasa Alina Sorescu a ieșit la cumpărături. Artista purta o haină groasă si o pereche de pantaloni de piele a ieșit din casă pentru a-și face aprovizionarea cu cele necesare. Doar că, tânăra mămica nu era însoțită de soțul său, Alexandru Ciucu, așa cum probabil era de așteptat, ci de altcineva.

Artista a fost surprinsă în fața unui mall din București și alături de ea se afla un bărbat important din viața sa. Nimeni altul decât tatăl său. Este cunoscut faptul că solista are o relație foarte apropiată cu părintele său. Acesta a însoțit-o înca din copilărie pe artistă la toate concertele și evenimentele unde aceasta a participat.

De această dată, se pare ca tatăl Alinei a ales să-și însoțească fiica la cumpărături. Cei doi au poposit la un mall din zona Pipera și au făcut o oprire inclusiv la farmacie. SE pare că tatăl vedetei a însoțit-o pentru a o ajuta cu sacoșele pline de cumpărături.

După ce anul trecut au apărut zvonuri despre o posibilă despărțire a celor doi soți, răspunsul vedetei nu a întârziat sa apară. Fină și delicată, așa cum o știe toată lumea, Alina nu a dat prea mare importanță bârfelor apărute, ba mai mult a declar ca este obișnuită cu acestea.

Zvonurile conform cărora cei doi ar urma sa se desparta au apărut si dupa ce Alexandru Șucu ar fi fost surprins la mare fără soția sa. Tot artista a fost cea care a explicat și de această dată motivul pentru care nu și-a însoțit partenerul în vizita sa pe litoralul Mării Negre.

”Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu şcoala de muzică şi una dintre fete a avut febră, aşa că am stat cu ea. Alex a fost la golf şi la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele pentru că sunt obişnuită. Lumea mondenă e mică. Celebritatea, într-adevăr, nu este uşor de dus pe umeri. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învăţată cu astfel de situaţii. Vreau să-mi văd mai departe de activitate şi familie”, a declarat ea.