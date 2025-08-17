Ultima oră
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
17 aug. 2025 | 09:44
de Ioana Bucur

Alina Eremia s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa, rochia pe care a purtat-o e spectaculoasă: „Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!”

Monden
Alina Eremia s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa, rochia pe care a purtat-o e spectaculoasă: „Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!"
Surpriză de proporții în lumea mondenă! Alina Eremia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a pășit într-o nouă etapă a vieții sale. Cântăreața s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Eduard Barbu, după aproape zece ani de relație, alegând să își unească destinele într-un cadru restrâns și discret.

Alina Eremia s-a căsătorit, după aproape 10 ani de relație cu Eduard Barbu

Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului stării civile în urmă cu câteva zile, iar sâmbătă, 16 august, au devenit oficial soț și soție și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat departe de ochii curioșilor, în stilul caracteristic al cuplului, cunoscut pentru discreția sa.

Primele imagini din ziua nunții au cucerit internetul și au stârnit numeroase reacții din partea fanilor. Alina Eremia a ales o rochie de mireasă elegantă, cu un design din dantelă, mulată pe corp, care i-a pus perfect în valoare silueta. Ținuta a fost completată de un voal fin și un machiaj natural, care au subliniat frumusețea și emoția artistei.

alina eremia s-a casatorit (3)

Cuplul, apariție impecabilă

La rândul său, Eduard Barbu a optat pentru un costum negru clasic, accesorizat cu papion, alegere care a completat perfect ținuta miresei. Cei doi au radiat de fericire, iar fotografiile făcute publice surprind emoția unei zile speciale, marcate de iubire și de promisiunea unei noi vieți împreună.

Alina Eremia și Eduard Barbu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape un deceniu, iar relația lor a fost mereu ferită de scandaluri și expunere excesivă. Tocmai de aceea, vestea că s-au căsătorit a luat prin surprindere publicul, aducând totodată o bucurie imensă fanilor artistei.

Cuplul a demonstrat, încă o dată, că iubirea adevărată nu are nevoie de gesturi spectaculoase în fața lumii, ci doar de sinceritate și de dorința de a construi împreună un viitor.

